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Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС
Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС - РИА Новости, 02.07.2021
Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", запущенный с космодрома Байконур 30 июня, состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:07
2021-07-02T04:07
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", запущенный с космодрома Байконур 30 июня, состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Согласно трансляции, корабль причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции в 4:00.На сайте "Роскосмоса" отмечается, что грузовик доставил на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, грузовик привез экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте "Роскосмоса", что семья отправила ему на корабле березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также корректируется орбита станции. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kosmos-1739499073.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС
04:07 02.07.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© NASA / Roscosmos

Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с Международной космической станцией

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", запущенный с космодрома Байконур 30 июня, состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Согласно трансляции, корабль причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции в 4:00.
На сайте "Роскосмоса" отмечается, что грузовик доставил на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.
Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, грузовик привез экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте "Роскосмоса", что семья отправила ему на корабле березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.
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Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также корректируется орбита станции. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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