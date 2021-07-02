https://ria.ru/20210702/mks-1739517203.html

Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС

Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС - РИА Новости, 02.07.2021

Грузовик "Прогресс МС-17" состыковался с МКС

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", запущенный с космодрома Байконур 30 июня, состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:07

2021-07-02T04:07

2021-07-02T04:07

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", запущенный с космодрома Байконур 30 июня, состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Согласно трансляции, корабль причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции в 4:00.На сайте "Роскосмоса" отмечается, что грузовик доставил на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, грузовик привез экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте "Роскосмоса", что семья отправила ему на корабле березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также корректируется орбита станции. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kosmos-1739499073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос