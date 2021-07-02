https://ria.ru/20210702/mkhat-1739679128.html

МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле

МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле - РИА Новости, 02.07.2021

МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле

Репетиции спектакля "Хлорофилия" действительно идут во МХАТ имени Горького, исполнитель главной роли еще не выбран, однако это не телеведущий Максим Галкин,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:52

2021-07-02T19:52

2021-07-02T19:52

культура

новости культуры

мхат имени м. горького

максим галкин

эдуард бояков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155159/30/1551593049_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_069bf985c9046a8371bf34124f2f32d4.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Репетиции спектакля "Хлорофилия" действительно идут во МХАТ имени Горького, исполнитель главной роли еще не выбран, однако это не телеведущий Максим Галкин, заявила РИА Новости пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Максим Галкин принимает участие в репетициях спектакля "Хлорофилия"."Это неправда, и мы сами понять не можем, откуда эта новость всплыла. Он (Галкин - ред.) к нам приходил в гости, но к нам масса людей приходит и на спектакли, и на экскурсии, и с Эдуардом (Бояковым, худруком театра - ред.) пообщаться. Совершенно непонятно, как связали "Хлорофилию" с Максимом. Идут репетиции спектакля с труппой театра, главного героя еще не выбрали, думаю, что в сентябре он будет озвучен, но это не Галкин, это слухи", - сказала собеседница агентства.Ранее Бояков рассказал, что спектакль "Хлорофилия" по роману Андрея Рубанова театр планирует представить осенью.

https://ria.ru/20210702/teatr-1739517710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, мхат имени м. горького, максим галкин, эдуард бояков