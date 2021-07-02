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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/mkhat-1739679128.html
МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле
МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле - РИА Новости, 02.07.2021
МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле
Репетиции спектакля "Хлорофилия" действительно идут во МХАТ имени Горького, исполнитель главной роли еще не выбран, однако это не телеведущий Максим Галкин,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:52
2021-07-02T19:52
культура
новости культуры
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максим галкин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Репетиции спектакля "Хлорофилия" действительно идут во МХАТ имени Горького, исполнитель главной роли еще не выбран, однако это не телеведущий Максим Галкин, заявила РИА Новости пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Максим Галкин принимает участие в репетициях спектакля "Хлорофилия"."Это неправда, и мы сами понять не можем, откуда эта новость всплыла. Он (Галкин - ред.) к нам приходил в гости, но к нам масса людей приходит и на спектакли, и на экскурсии, и с Эдуардом (Бояковым, худруком театра - ред.) пообщаться. Совершенно непонятно, как связали "Хлорофилию" с Максимом. Идут репетиции спектакля с труппой театра, главного героя еще не выбрали, думаю, что в сентябре он будет озвучен, но это не Галкин, это слухи", - сказала собеседница агентства.Ранее Бояков рассказал, что спектакль "Хлорофилия" по роману Андрея Рубанова театр планирует представить осенью.
https://ria.ru/20210702/teatr-1739517710.html
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новости культуры, мхат имени м. горького, максим галкин, эдуард бояков
МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в новом спектакле
19:52 02.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в спектакле "Хлорофилия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Репетиции спектакля "Хлорофилия" действительно идут во МХАТ имени Горького, исполнитель главной роли еще не выбран, однако это не телеведущий Максим Галкин, заявила РИА Новости пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Максим Галкин принимает участие в репетициях спектакля "Хлорофилия".
"Это неправда, и мы сами понять не можем, откуда эта новость всплыла. Он (Галкин - ред.) к нам приходил в гости, но к нам масса людей приходит и на спектакли, и на экскурсии, и с Эдуардом (Бояковым, худруком театра - ред.) пообщаться. Совершенно непонятно, как связали "Хлорофилию" с Максимом. Идут репетиции спектакля с труппой театра, главного героя еще не выбрали, думаю, что в сентябре он будет озвучен, но это не Галкин, это слухи", - сказала собеседница агентства.
Ранее Бояков рассказал, что спектакль "Хлорофилия" по роману Андрея Рубанова театр планирует представить осенью.
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КультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоМаксим ГалкинЭдуард Бояков
 
 
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