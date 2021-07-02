Аналитики оценили вероятность новых локдаунов в Европе
Аналитики считают, что распространение штамма "дельта" в ЕС может не потребовать локдаунов
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "дельта" в Евросоюзе может не потребовать новых масштабных локдаунов на фоне вакцинации, говорится в заметке британской аналитической компании Oxford Economics.
Однако этот штамм все же угрожает темпам восстановления экономики.
Эксперты считают, что ситуация в Великобритании дает хороший пример того, чего стоит ожидать от распространения указанного штамма. Большинство стран ЕС сейчас имеют аналогичный охват вакцинации по сравнению с тем, что было в Великобритании, когда несколько недель назад начал распространяться этот штамм, говорится в заметке.
"Кажется неизбежным, что картина будет аналогичной, будет сильное увеличение числа заражений среди более молодых людей, которые еще не вакцинированы или получили только одну дозу. Однако прогресс вакцинации означает, что эта новая волна заражений должна сильно отличаться от предыдущих, и риск переполнения больниц теперь значительно ниже, что значительно снижает риск нового раунда общенациональных локдаунов", - считают в Oxford Economics.
Такова хорошая новость, отмечают эксперты. Плохая же заключается в том, что скачок числа случаев заражения по-прежнему имеет значение и может вызвать реакцию властей, которая может сдержать восстановление экономики. Скорее всего, эта реакция будет связана с ограничениями на международные поездки, однако в Oxford Economics отмечают, что, к примеру, в Португалии, где вариант "дельта" вошел в силу, вновь был введен комендантский час.
"Хотя мы по-прежнему уверены в том, что в ближайшие кварталы будет наблюдаться крепкое восстановление экономики, и наш основной прогноз предполагает, что масштабные ограничения не вернутся, мы считаем это (распространение штамма "дельта" - ред.) основным риском ухудшения прогнозов в ближайшей перспективе", - говорится в заметке.