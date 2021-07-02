https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739643708.html

Аналитики оценили вероятность новых локдаунов в Европе

Аналитики оценили вероятность новых локдаунов в Европе - РИА Новости, 02.07.2021

Аналитики оценили вероятность новых локдаунов в Европе

Распространение штамма коронавируса "дельта" в Евросоюзе может не потребовать новых масштабных локдаунов на фоне вакцинации, говорится в заметке британской... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:14

2021-07-02T17:14

2021-07-02T17:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

евросоюз

великобритания

португалия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "дельта" в Евросоюзе может не потребовать новых масштабных локдаунов на фоне вакцинации, говорится в заметке британской аналитической компании Oxford Economics.Однако этот штамм все же угрожает темпам восстановления экономики.Эксперты считают, что ситуация в Великобритании дает хороший пример того, чего стоит ожидать от распространения указанного штамма. Большинство стран ЕС сейчас имеют аналогичный охват вакцинации по сравнению с тем, что было в Великобритании, когда несколько недель назад начал распространяться этот штамм, говорится в заметке.Такова хорошая новость, отмечают эксперты. Плохая же заключается в том, что скачок числа случаев заражения по-прежнему имеет значение и может вызвать реакцию властей, которая может сдержать восстановление экономики. Скорее всего, эта реакция будет связана с ограничениями на международные поездки, однако в Oxford Economics отмечают, что, к примеру, в Португалии, где вариант "дельта" вошел в силу, вновь был введен комендантский час."Хотя мы по-прежнему уверены в том, что в ближайшие кварталы будет наблюдаться крепкое восстановление экономики, и наш основной прогноз предполагает, что масштабные ограничения не вернутся, мы считаем это (распространение штамма "дельта" - ред.) основным риском ухудшения прогнозов в ближайшей перспективе", - говорится в заметке.

https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739574525.html

великобритания

португалия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, португалия, в мире