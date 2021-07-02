https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739543809.html

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране, следует из презентации, показанной на Московском... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:49

2021-07-02T10:49

2021-07-02T11:30

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

манила

буэнос-айрес (город)

филиппины

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране, следует из презентации, показанной на Московском урбанистическом форуме главой Роспотребнадзора Анной Поповой."Превышение заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: Москва... в три раза", - говорится на слайде.Также, согласно презентации, в Берлине и Лондоне заболеваемость на 10% выше, чем по Германии и Великобритании соответственно, в Маниле - в шесть раз выше, чем по Филиппинам, в Нью-Йорке заболеваемость на 1% выше, чем по США, в Мадриде в три раза выше, чем по Испании, в Стокгольме в 2,8 раза выше, чем по Швеции, в Буэнос-Айресе в четыре раза выше, чем по Аргентине.

манила

буэнос-айрес (город)

филиппины

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), манила, буэнос-айрес (город), филиппины, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество