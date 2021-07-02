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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739543809.html
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве
Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране, следует из презентации, показанной на Московском... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:49
2021-07-02T11:30
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
манила
буэнос-айрес (город)
филиппины
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране, следует из презентации, показанной на Московском урбанистическом форуме главой Роспотребнадзора Анной Поповой."Превышение заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: Москва... в три раза", - говорится на слайде.Также, согласно презентации, в Берлине и Лондоне заболеваемость на 10% выше, чем по Германии и Великобритании соответственно, в Маниле - в шесть раз выше, чем по Филиппинам, в Нью-Йорке заболеваемость на 1% выше, чем по США, в Мадриде в три раза выше, чем по Испании, в Стокгольме в 2,8 раза выше, чем по Швеции, в Буэнос-Айресе в четыре раза выше, чем по Аргентине.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), манила, буэнос-айрес (город), филиппины, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве
10:49 02.07.2021 (обновлено: 11:30 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID в Москве в три раза выше показателя по России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране, следует из презентации, показанной на Московском урбанистическом форуме главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
"Превышение заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: Москва... в три раза", - говорится на слайде.
Также, согласно презентации, в Берлине и Лондоне заболеваемость на 10% выше, чем по Германии и Великобритании соответственно, в Маниле - в шесть раз выше, чем по Филиппинам, в Нью-Йорке заболеваемость на 1% выше, чем по США, в Мадриде в три раза выше, чем по Испании, в Стокгольме в 2,8 раза выше, чем по Швеции, в Буэнос-Айресе в четыре раза выше, чем по Аргентине.
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Распространение коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МанилаБуэнос-Айрес (город)ФилиппиныКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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