https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739542573.html

Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве

Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве

В Москве из-за взрывного роста больных COVID-19 в борьбу с коронавирусом включатся и другие больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:46

2021-07-02T10:46

2021-07-02T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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москва

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве из-за взрывного роста больных COVID-19 в борьбу с коронавирусом включатся и другие больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, имеющихся мощностей уже недостаточно. Она выразила надежду, что больницы вернутся в привычный режим работы, когда вирус пойдет на спад."На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", — добавила заммэра во время пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии".Ракова подчеркнула, что каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения нет.Основной причиной вспышки заболеваемости, по ее словам, стал новый штамм коронавируса — индийский.Кроме того, столичные власти делают все, чтобы не вводить локдаун."Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. <...> И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна", — отметила она.За последние сутки в городе выявили 6893 случая COVID-19, 112 пациентов скончались.В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. С 28 июня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739536012.html

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