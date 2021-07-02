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Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве
Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021
Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве
В Москве из-за взрывного роста больных COVID-19 в борьбу с коронавирусом включатся и другие больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:46
2021-07-02T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве из-за взрывного роста больных COVID-19 в борьбу с коронавирусом включатся и другие больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, имеющихся мощностей уже недостаточно. Она выразила надежду, что больницы вернутся в привычный режим работы, когда вирус пойдет на спад."На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", — добавила заммэра во время пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии".Ракова подчеркнула, что каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения нет.Основной причиной вспышки заболеваемости, по ее словам, стал новый штамм коронавируса — индийский.Кроме того, столичные власти делают все, чтобы не вводить локдаун."Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. &lt;...&gt; И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна", — отметила она.За последние сутки в городе выявили 6893 случая COVID-19, 112 пациентов скончались.В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. С 28 июня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в Москве
10:46 02.07.2021 (обновлено: 12:38 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заммэра Москвы Ракова заявила о взрывном росте больных COVID-19 в столице

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве из-за взрывного роста больных COVID-19 в борьбу с коронавирусом включатся и другие больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, имеющихся мощностей уже недостаточно. Она выразила надежду, что больницы вернутся в привычный режим работы, когда вирус пойдет на спад.
"На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", — добавила заммэра во время пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии".
Ракова подчеркнула, что каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения нет.
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Основной причиной вспышки заболеваемости, по ее словам, стал новый штамм коронавируса — индийский.
Кроме того, столичные власти делают все, чтобы не вводить локдаун.
"Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. <...> И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна", — отметила она.
За последние сутки в городе выявили 6893 случая COVID-19, 112 пациентов скончались.
В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. С 28 июня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
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