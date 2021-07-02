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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739526633.html
В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тысяч человек
В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2021
В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тысяч человек
Более 850 человек умерли в Индии от коронавируса за минувшие сутки, тем самым общее число погибших от этого заболевания в стране превысило 400 тысяч, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:01
2021-07-02T09:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл - РИА Новости. Более 850 человек умерли в Индии от коронавируса за минувшие сутки, тем самым общее число погибших от этого заболевания в стране превысило 400 тысяч, сообщил минздрав страны.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,4 миллиона, выздоровели более 29,5 миллиона, умерли более 400,3 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 509,6 тысяч человек.Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 340 миллионов человек, или почти 24% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 61,7 миллиона человек, или почти 5% населения.
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коронавирус covid-19, индия, в мире
В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тысяч человек
09:01 02.07.2021
 
© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade

Число погибших от коронавируса в Индии превысило 400 тысяч человек

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл - РИА Новости. Более 850 человек умерли в Индии от коронавируса за минувшие сутки, тем самым общее число погибших от этого заболевания в стране превысило 400 тысяч, сообщил минздрав страны.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,4 миллиона, выздоровели более 29,5 миллиона, умерли более 400,3 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 509,6 тысяч человек.
Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 340 миллионов человек, или почти 24% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 61,7 миллиона человек, или почти 5% населения.
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