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Финнам рекомендовали избегать поездок в Россию из-за COVID-19
Финнам рекомендовали избегать поездок в Россию из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Финнам рекомендовали избегать поездок в Россию из-за COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в Россию в связи с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:14
2021-07-02T00:14
2021-07-02T05:21
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в Россию в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Отмечается, что существуют особые опасения по поводу в высокой степени заразного варианта коронавируса "дельта".Прибывающие в Финляндию из России должны сдавать тест на COVID-19 на границе, также им предписывается пройти тест еще раз через 72 часа после приезда в страну.Ранее сообщалось, что медики в Финляндии выявили заражение коронавирусом более чем у 120 человек, вернувшихся из Санкт-Петербурга, большинство из которых ездили на чемпионат Европы по футболу,
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, финляндия, в мире
Финнам рекомендовали избегать поездок в Россию из-за COVID-19
00:14 02.07.2021 (обновлено: 05:21 02.07.2021)
Гражданам Финляндии рекомендовали избегать поездок в Россию из-за COVID-19