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В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся

В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся - РИА Новости, 02.07.2021

В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся

Восьмилетний ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:06

2021-07-02T14:06

2021-07-02T14:06

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 2 июл – РИА Новости. Восьмилетний ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии, сообщило СУСК РФ по региону.По предварительным данным следствия, вечером 1 июля мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки "Мир", который стоял возле сарая."Этот холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 1.20 часов 2 июля", - говорится в сообщении СУСК.Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают семью погибшего мальчика и устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему, информирует ведомство.

https://ria.ru/20210702/akvapark-1739536350.html

россия

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россия, республика башкортостан, происшествия