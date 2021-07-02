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В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся
В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся - РИА Новости, 02.07.2021
В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся
Восьмилетний ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:06
2021-07-02T14:06
россия
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 2 июл – РИА Новости. Восьмилетний ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии, сообщило СУСК РФ по региону.По предварительным данным следствия, вечером 1 июля мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки "Мир", который стоял возле сарая."Этот холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 1.20 часов 2 июля", - говорится в сообщении СУСК.Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают семью погибшего мальчика и устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему, информирует ведомство.
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россия, республика башкортостан, происшествия
В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике и задохнулся
14:06 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Башкирии ребенок спрятался в холодильнике во время игры в прятки и задохнулся

Читать ria.ru в
УФА, 2 июл – РИА Новости. Восьмилетний ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии, сообщило СУСК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, вечером 1 июля мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки "Мир", который стоял возле сарая.
"Этот холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 1.20 часов 2 июля", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают семью погибшего мальчика и устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему, информирует ведомство.
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РоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
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