https://ria.ru/20210702/kazn-1739514309.html
В США объявили мораторий на смертную казнь
В США объявили мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021
В США объявили мораторий на смертную казнь
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:19
2021-07-02T02:19
2021-07-02T07:43
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573084486_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ac6db13c143644bec45ba03464077eb5.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210514/moratoriy-1732255750.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573084486_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ba1012a9322bb2e346336b1f618bfb88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
В США объявили мораторий на смертную казнь
02:19 02.07.2021 (обновлено: 07:43 02.07.2021)
Генпрокурор США объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Генеральный прокурор США
Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.
Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.
"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.
В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.