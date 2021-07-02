https://ria.ru/20210702/kazn-1739514309.html

В США объявили мораторий на смертную казнь

В США объявили мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021

В США объявили мораторий на смертную казнь

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:19

2021-07-02T02:19

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20210514/moratoriy-1732255750.html

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