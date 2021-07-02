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В США объявили мораторий на смертную казнь
В США объявили мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021
В США объявили мораторий на смертную казнь
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:19
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.
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сша, в мире
В США объявили мораторий на смертную казнь
02:19 02.07.2021 (обновлено: 07:43 02.07.2021)
 
© AP Photo / Nate JenkinsКамера для смертельных инъекций
Камера для смертельных инъекций - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Nate Jenkins

Генпрокурор США объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.
Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.
"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.
В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:19
Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь
 
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