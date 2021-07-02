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Касперский не исключил новых санкций США против его компании
Касперский не исключил новых санкций США против его компании - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский не исключил новых санкций США против его компании
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости считает, что США вряд ли отменят санкции в отношении компании, не исключил, что могут... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:05
2021-07-02T10:54
министерство внутренней безопасности сша
лаборатория касперского
евгений касперский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости считает, что США вряд ли отменят санкции в отношении компании, не исключил, что могут ввести и новые ограничения.Касперский пояснил, что не эксперт в геополитике, но видит, что "ситуация нехорошая". "Но, честно говоря, глядя на ту картину, которая есть, я не вижу никаких оснований для того, чтобы ожидать, что станет лучше. Ситуация нехорошая. Перспективы - будет как есть или хуже", - отметил предприниматель.Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть нацелены на нанесение ущерба нацбезопасности США.Тогда в "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского &gt;&gt;
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министерство внутренней безопасности сша, лаборатория касперского, евгений касперский, сша, технологии
Касперский не исключил новых санкций США против его компании
09:05 02.07.2021 (обновлено: 10:54 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана ОрликГлава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Светлана Орлик

Глава "Лаборатории Касперского" не исключил новых санкций США против компании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости считает, что США вряд ли отменят санкции в отношении компании, не исключил, что могут ввести и новые ограничения.
"Может быть. Да, мир сейчас так устроен", - заявил он в ответ на вопрос, могут ли США ввести новые санкции в отношении компании.
Касперский пояснил, что не эксперт в геополитике, но видит, что "ситуация нехорошая". "Но, честно говоря, глядя на ту картину, которая есть, я не вижу никаких оснований для того, чтобы ожидать, что станет лучше. Ситуация нехорошая. Перспективы - будет как есть или хуже", - отметил предприниматель.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть нацелены на нанесение ущерба нацбезопасности США.
Тогда в "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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Министерство внутренней безопасности СШАЛаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийСШАТехнологии
 
 
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