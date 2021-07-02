https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739527193.html

Касперский не исключил новых санкций США против его компании

Касперский не исключил новых санкций США против его компании - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский не исключил новых санкций США против его компании

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости считает, что США вряд ли отменят санкции в отношении компании, не исключил, что могут... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:05

2021-07-02T09:05

2021-07-02T10:54

министерство внутренней безопасности сша

лаборатория касперского

евгений касперский

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739487549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a17772e47608368cb8aebdafd6eb68ab.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости считает, что США вряд ли отменят санкции в отношении компании, не исключил, что могут ввести и новые ограничения.Касперский пояснил, что не эксперт в геополитике, но видит, что "ситуация нехорошая". "Но, честно говоря, глядя на ту картину, которая есть, я не вижу никаких оснований для того, чтобы ожидать, что станет лучше. Ситуация нехорошая. Перспективы - будет как есть или хуже", - отметил предприниматель.Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть нацелены на нанесение ущерба нацбезопасности США.Тогда в "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>

https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренней безопасности сша, лаборатория касперского, евгений касперский, сша, технологии