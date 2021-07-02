https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739518452.html

Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика

Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика

Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T05:02

2021-07-02T05:02

2021-07-02T05:02

лаборатория касперского

евгений касперский

технологии

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика", - рассказал он.Так, например, по его словам, группа хакеров делает вирус, но сами его не запускают, они им торгуют. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продаёт доступ к заражённым компьютерам."Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают - появляются новые хакеры. Все это бурлит и кипит", - отметил Касперский."Более того, если идти в даркнет, там можно найти целые бизнес-истории. Там есть вакансии, различные услуги, даже скидки постоянным клиентам. Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу", - добавил он.

https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739516850.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, евгений касперский, технологии, общество