https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739518452.html
Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T05:02
2021-07-02T05:02
2021-07-02T05:02
лаборатория касперского
евгений касперский
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика", - рассказал он.Так, например, по его словам, группа хакеров делает вирус, но сами его не запускают, они им торгуют. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продаёт доступ к заражённым компьютерам."Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают - появляются новые хакеры. Все это бурлит и кипит", - отметил Касперский."Более того, если идти в даркнет, там можно найти целые бизнес-истории. Там есть вакансии, различные услуги, даже скидки постоянным клиентам. Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу", - добавил он.
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лаборатория касперского, евгений касперский, технологии, общество
Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Евгений Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского
" Евгений Касперский
.
"Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика", - рассказал он.
Так, например, по его словам, группа хакеров делает вирус, но сами его не запускают, они им торгуют. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продаёт доступ к заражённым компьютерам.
"Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают - появляются новые хакеры. Все это бурлит и кипит", - отметил Касперский.
"Более того, если идти в даркнет, там можно найти целые бизнес-истории. Там есть вакансии, различные услуги, даже скидки постоянным клиентам. Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу", - добавил он.