https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739578279.html

Портал госуслуг заработал в стабильном режиме

Портал госуслуг заработал в стабильном режиме - РИА Новости, 02.07.2021

Портал госуслуг заработал в стабильном режиме

Пользователи вновь могут зайти на "Госуслуги" без необходимости становиться в очередь, свидетельствуют данные портала. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:16

2021-07-02T13:16

2021-07-02T13:23

россия

госуслуги

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пользователи вновь могут зайти на "Госуслуги" без необходимости становиться в очередь, свидетельствуют данные портала.Некоторое время в пятницу портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход - сначала с ожиданием в 5 минут, а затем - 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Сейчас на сайт можно зайти без ожидания в очереди.Число обращений на портал "Госуслуги" многократно выросло на фоне начала приема заявлений на новые выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителями с детьми от 8 до 17 лет. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.

https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739567555.html

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2021

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россия, госуслуги, общество