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В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии - РИА Новости, 02.07.2021
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:18
2021-07-02T17:18
россия
ангарск
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура."Установлено, что 2 июля 2021 года осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, отказались от приема пищи в обеденное время. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с заключенными. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
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россия
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россия, ангарск, иркутская область, происшествия
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
17:18 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура.
"Установлено, что 2 июля 2021 года осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, отказались от приема пищи в обеденное время. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.
Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с заключенными. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
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