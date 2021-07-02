https://ria.ru/20210702/golodovka-1739644535.html

В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии

В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии - РИА Новости, 02.07.2021

В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии

Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:18

2021-07-02T17:18

2021-07-02T17:18

россия

ангарск

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура."Установлено, что 2 июля 2021 года осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, отказались от приема пищи в обеденное время. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с заключенными. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20210621/koloniya-1737929402.html

россия

ангарск

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангарск, иркутская область, происшествия