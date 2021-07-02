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В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии - РИА Новости, 02.07.2021
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:18
2021-07-02T17:18
2021-07-02T17:18
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ангарск
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска, сообщила Иркутская областная прокуратура."Установлено, что 2 июля 2021 года осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, отказались от приема пищи в обеденное время. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с заключенными. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20210621/koloniya-1737929402.html
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россия, ангарск, иркутская область, происшествия
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в колонии
В Иркутской области выяснят причины голодовки заключенных в исправительной колонии №2 Ангарска