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В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале
В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале - РИА Новости, 02.07.2021
В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале
Нарушения масочного режима и социального дистанцирования выявлены на концерте Димы Билана на прошедшем 1 июля выступлении в рамках фестиваля Roof Fest, после... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:40
2021-07-02T17:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Нарушения масочного режима и социального дистанцирования выявлены на концерте Димы Билана на прошедшем 1 июля выступлении в рамках фестиваля Roof Fest, после чего площадку закрыли и отменили выступления других исполнителей, сообщили в комитете по культуре Петербурга."В ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию", - говорится в сообщении комитета на его страницей в "Вконтакте".Согласно размещённой информации на сайте фестиваля, 1 июля на его площадке состоялся концерт Димы Билана. В сообщении комитета по культуре отмечено, что в адрес организаторов фестиваля направлено обращение о необходимости дополнительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, и только после этого площадка вновь сможет работать.Таким раскладом дел остался недоволен лидер группы "Ногу Свело" Максим Покровский, выступление которого было запланировано на фестивале сегодня. Он записал в своём Instagram видеообращение к Диме Билану, где отметил, что считает поступок певца нехорошим."Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак!", - написал он.Также Покровский добавил, что не имеет претензий к организаторам фестиваля и властям города, и сейчас решает о переносе концерта либо на другую площадку, либо на другую дату.Летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST - ведёт свою историю с 2012 года. За годы существования проекта на фестивале выступили: Леонид Агутин, Дима Билан, Диана Арбенина, БИ-2, NOIZE MC, Ева Польна, Полина Гагарина, Ах Астахова, Аквариум, МОТ, Нервы, Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе, IOWA, Animal Jazz, Каста и другие.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество
В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале
17:40 02.07.2021 (обновлено: 17:58 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на мост Ломоносова в Санкт-Петербурге
Вид на мост Ломоносова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выступления отменяют на фестивале в Петербурге из-за нарушений антиковидных требований

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Нарушения масочного режима и социального дистанцирования выявлены на концерте Димы Билана на прошедшем 1 июля выступлении в рамках фестиваля Roof Fest, после чего площадку закрыли и отменили выступления других исполнителей, сообщили в комитете по культуре Петербурга.
"В ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию", - говорится в сообщении комитета на его страницей в "Вконтакте".
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Согласно размещённой информации на сайте фестиваля, 1 июля на его площадке состоялся концерт Димы Билана. В сообщении комитета по культуре отмечено, что в адрес организаторов фестиваля направлено обращение о необходимости дополнительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, и только после этого площадка вновь сможет работать.
Таким раскладом дел остался недоволен лидер группы "Ногу Свело" Максим Покровский, выступление которого было запланировано на фестивале сегодня. Он записал в своём Instagram видеообращение к Диме Билану, где отметил, что считает поступок певца нехорошим.
"Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак!", - написал он.
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Также Покровский добавил, что не имеет претензий к организаторам фестиваля и властям города, и сейчас решает о переносе концерта либо на другую площадку, либо на другую дату.
Летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST - ведёт свою историю с 2012 года. За годы существования проекта на фестивале выступили: Леонид Агутин, Дима Билан, Диана Арбенина, БИ-2, NOIZE MC, Ева Польна, Полина Гагарина, Ах Астахова, Аквариум, МОТ, Нервы, Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе, IOWA, Animal Jazz, Каста и другие.
 
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