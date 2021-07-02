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В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале

В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале - РИА Новости, 02.07.2021

В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале

Нарушения масочного режима и социального дистанцирования выявлены на концерте Димы Билана на прошедшем 1 июля выступлении в рамках фестиваля Roof Fest, после... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:40

2021-07-02T17:40

2021-07-02T17:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Нарушения масочного режима и социального дистанцирования выявлены на концерте Димы Билана на прошедшем 1 июля выступлении в рамках фестиваля Roof Fest, после чего площадку закрыли и отменили выступления других исполнителей, сообщили в комитете по культуре Петербурга."В ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию", - говорится в сообщении комитета на его страницей в "Вконтакте".Согласно размещённой информации на сайте фестиваля, 1 июля на его площадке состоялся концерт Димы Билана. В сообщении комитета по культуре отмечено, что в адрес организаторов фестиваля направлено обращение о необходимости дополнительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, и только после этого площадка вновь сможет работать.Таким раскладом дел остался недоволен лидер группы "Ногу Свело" Максим Покровский, выступление которого было запланировано на фестивале сегодня. Он записал в своём Instagram видеообращение к Диме Билану, где отметил, что считает поступок певца нехорошим."Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак!", - написал он.Также Покровский добавил, что не имеет претензий к организаторам фестиваля и властям города, и сейчас решает о переносе концерта либо на другую площадку, либо на другую дату.Летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST - ведёт свою историю с 2012 года. За годы существования проекта на фестивале выступили: Леонид Агутин, Дима Билан, Диана Арбенина, БИ-2, NOIZE MC, Ева Польна, Полина Гагарина, Ах Астахова, Аквариум, МОТ, Нервы, Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе, IOWA, Animal Jazz, Каста и другие.

https://euro2020.ria.ru/20210702/piter_fanaty-1739566897.html

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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество