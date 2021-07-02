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В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом
В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом - РИА Новости, 02.07.2021
В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом
Более 60 человек, в том числе 9 детей, эвакуированы из дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде после ЧП с газом, сообщили журналистам в региональном МЧС. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:36
2021-07-02T08:36
2021-07-02T09:09
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 9 детей, эвакуированы из дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде после ЧП с газом, сообщили журналистам в региональном МЧС.Ранее сообщалось, что эвакуированы 28 человек.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом
08:36 02.07.2021 (обновлено: 09:09 02.07.2021)
Более 60 человек, в том числе 9 детей, эвакуировали после после ЧП с газом в Нижнем Новгороде