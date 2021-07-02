https://ria.ru/20210702/evakuatsiya-1739524922.html

В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом

В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом - РИА Новости, 02.07.2021

В Нижнем Новгороде эвакуировали более 60 человек после ЧП с газом

Более 60 человек, в том числе 9 детей, эвакуированы из дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде после ЧП с газом, сообщили журналистам в региональном МЧС. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:36

2021-07-02T08:36

2021-07-02T09:09

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233202_0:115:2305:1412_1920x0_80_0_0_8f69505ae157fb3b737ab71d3cb00f98.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 9 детей, эвакуированы из дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде после ЧП с газом, сообщили журналистам в региональном МЧС.Ранее сообщалось, что эвакуированы 28 человек.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия