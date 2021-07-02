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https://ria.ru/20210702/dorogi-1739598576.html
Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее будет идти с опережением
Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее будет идти с опережением - РИА Новости, 02.07.2021
Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее будет идти с опережением
Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее в этом году будет идти опережающими темпами и с перевыполнением плана, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:36
2021-07-02T14:36
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее в этом году будет идти опережающими темпами и с перевыполнением плана, сообщает пресс-служба республиканского правительства.По данным республиканских властей, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры Адыгеи, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. В минувшем году Адыгея перевыполнила планы по реализации нацпроекта, проведя дополнительно ряд работ, намеченных на 2021 год."В этом году задачи по ремонту также будут проводиться опережающими темпами, с перевыполнением плана. Намечено привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года. Все эти работы планируется выполнить до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, продолжается возведение транспортной развязки на трассе "Энем – Новобжегокай", которую планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, а также завершение строительства в этом году второй очереди дороги в обход Майкопа."Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей. Развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", – заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании по реализации в регионе "дорожного" нацпроекта.
https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html
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мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея, общество
Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее будет идти с опережением
14:36 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее в этом году будет идти опережающими темпами

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Реализация "дорожного" нацпроекта в Адыгее в этом году будет идти опережающими темпами и с перевыполнением плана, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным республиканских властей, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры Адыгеи, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. В минувшем году Адыгея перевыполнила планы по реализации нацпроекта, проведя дополнительно ряд работ, намеченных на 2021 год.
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"В этом году задачи по ремонту также будут проводиться опережающими темпами, с перевыполнением плана. Намечено привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года. Все эти работы планируется выполнить до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжается возведение транспортной развязки на трассе "Энем – Новобжегокай", которую планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, а также завершение строительства в этом году второй очереди дороги в обход Майкопа.
"Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей. Развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", – заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании по реализации в регионе "дорожного" нацпроекта.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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