https://ria.ru/20210702/delo-1739538702.html

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:29

2021-07-02T10:29

2021-07-02T15:21

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739532628_0:541:750:963_1920x0_80_0_0_cd8a058a9554fdf8567e74fa2035c606.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.ЧП произошло в пятницу в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в Сормовском районе на улице Светлоярской, 12. В итоге здание частично обрушилось, пострадали три мужчины, все они сейчас в больнице.По данным регионального Минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы, состояние тяжелое."Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении на сайте СК России.Отмечается, что сейчас устанавливается причина произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20210702/vzryvy-1739533910.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия