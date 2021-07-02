СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
10:29 02.07.2021 (обновлено: 15:21 02.07.2021)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгород
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.
"По факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в релизе.
ЧП произошло в пятницу в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в Сормовском районе на улице Светлоярской, 12. В итоге здание частично обрушилось, пострадали три мужчины, все они сейчас в больнице.
По данным регионального Минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы, состояние тяжелое.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении на сайте СК России.
Отмечается, что сейчас устанавливается причина произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.