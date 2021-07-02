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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:29
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следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.ЧП произошло в пятницу в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в Сормовском районе на улице Светлоярской, 12. В итоге здание частично обрушилось, пострадали три мужчины, все они сейчас в больнице.По данным регионального Минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы, состояние тяжелое."Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении на сайте СК России.Отмечается, что сейчас устанавливается причина произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
10:29 02.07.2021 (обновлено: 15:21 02.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгород
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгород - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после "хлопка газа" в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.
"По факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в релизе.
ЧП произошло в пятницу в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в Сормовском районе на улице Светлоярской, 12. В итоге здание частично обрушилось, пострадали три мужчины, все они сейчас в больнице.
По данным регионального Минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы, состояние тяжелое.
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"Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении на сайте СК России.
Отмечается, что сейчас устанавливается причина произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.
 
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