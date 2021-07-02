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В Астрахани завели дело против водителя BMW, насмерть сбившего пешехода

В Астрахани завели дело против водителя BMW, насмерть сбившего пешехода - РИА Новости, 02.07.2021

В Астрахани завели дело против водителя BMW, насмерть сбившего пешехода

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, который на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода на встречной полосе в центре... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:55

2021-07-02T09:55

2021-07-02T09:55

россия

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, который на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода на встречной полосе в центре города, сообщает УМВД России по Астраханской области.Как сообщалось ранее, в ночь на среду на улице Адмиралтейской водитель BMW 335i выехал на встречную полосу и сбил пешехода. После этого автомобиль врезался в опору ЛЭП и торговый павильон на тротуаре. От удара пешехода отбросило на леерное ограждение, мужчина скончался на месте.Как уточнили в полиции, авария произошла после того, как автомобиль наехал на лужу и водитель не справился с управлением."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По данным областного УМВД России, иномарка не была зарегистрирована, а номера числились в розыске как утраченная спецпродукция. За это правонарушение на водителя наложен штраф. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210625/krym-1738617493.html

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астрахань

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россия, астрахань, астраханская область, происшествия