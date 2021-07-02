https://ria.ru/20210702/debosh-1739536484.html

Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете

Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете - РИА Новости, 02.07.2021

Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете

Пьяного жителя Москвы задержали в аэропорту Владивостока за то, что на рейсе из Санкт-Петербурга он пил спиртное и грубил бортпроводникам, сообщает управление... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:15

2021-07-02T10:15

2021-07-02T10:15

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Пьяного жителя Москвы задержали в аэропорту Владивостока за то, что на рейсе из Санкт-Петербурга он пил спиртное и грубил бортпроводникам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.В полицию в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, летевшего рейсом Санкт-Петербург – Владивосток, находится пьяный пассажир."Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 34-летнего жителя Москвы. Установлено что, находясь на борту воздушного судна, мужчина употреблял алкогольную продукцию, своим поведением мешал рядом сидящим пассажирам, во время посадки самолета в аэропорту Владивостока расстегнул ремень безопасности и стал передвигаться по салону. На замечания экипажа не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью в отношении бортпроводников", - говорится в сообщении.На нарушителя составлены административные протоколы по статьям "мелкое хулиганство", "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Жителю Москвы грозит до 15 суток ареста.Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20210326/debosh-1603011526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/proisshestviya-1727495012.html

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россия, владивосток, происшествия