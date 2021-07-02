https://ria.ru/20210702/debosh-1739536484.html
Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете
Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете - РИА Новости, 02.07.2021
Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете
Пьяного жителя Москвы задержали в аэропорту Владивостока за то, что на рейсе из Санкт-Петербурга он пил спиртное и грубил бортпроводникам, сообщает управление... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:15
2021-07-02T10:15
2021-07-02T10:15
россия
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155799/33/1557993359_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_9d23dcf38ce204545337452c683e50d7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Пьяного жителя Москвы задержали в аэропорту Владивостока за то, что на рейсе из Санкт-Петербурга он пил спиртное и грубил бортпроводникам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.В полицию в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, летевшего рейсом Санкт-Петербург – Владивосток, находится пьяный пассажир."Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 34-летнего жителя Москвы. Установлено что, находясь на борту воздушного судна, мужчина употреблял алкогольную продукцию, своим поведением мешал рядом сидящим пассажирам, во время посадки самолета в аэропорту Владивостока расстегнул ремень безопасности и стал передвигаться по салону. На замечания экипажа не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью в отношении бортпроводников", - говорится в сообщении.На нарушителя составлены административные протоколы по статьям "мелкое хулиганство", "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Жителю Москвы грозит до 15 суток ареста.Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20210326/debosh-1603011526.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/proisshestviya-1727495012.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155799/33/1557993359_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_6df6fc4e3f83d9b5508f957e3878d407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, происшествия
Москвича задержали в аэропорту Владивостока за пьяный дебош в самолете
Москвича задержали во Владивостоке за то, что он в самолете пил спиртное и хамил стюардам
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости.
Пьяного жителя Москвы
задержали в аэропорту Владивостока
за то, что на рейсе из Санкт-Петербурга
он пил спиртное и грубил бортпроводникам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
В полицию в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, летевшего рейсом Санкт-Петербург – Владивосток, находится пьяный пассажир.
"Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 34-летнего жителя Москвы. Установлено что, находясь на борту воздушного судна, мужчина употреблял алкогольную продукцию, своим поведением мешал рядом сидящим пассажирам, во время посадки самолета в аэропорту Владивостока расстегнул ремень безопасности и стал передвигаться по салону. На замечания экипажа не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью в отношении бортпроводников", - говорится в сообщении.
На нарушителя составлены административные протоколы по статьям "мелкое хулиганство", "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Жителю Москвы грозит до 15 суток ареста.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ
"Хулиганство".