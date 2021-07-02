https://ria.ru/20210702/bogatstvo-1739517080.html

Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть

Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть - РИА Новости, 02.07.2021

Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть

Финансовые активы растут в долгосрочной перспективе, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:19

2021-07-02T04:19

2021-07-02T04:19

александр зюриков

noble russian finance club

уоррен баффет

экономика

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Финансовые активы растут в долгосрочной перспективе, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.Он считает, что лучше инвестировать понемногу, но постоянно, чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа. Зюриков предупреждает, что нужно набраться терпения, ведь, возможно, результатов придется ждать очень долго. Конечно, "никто не хочет богатеть медленно", - напомнил эксперт про диалог Уоррена Баффета и Джефа Безоса, но, по его словам, более надежного способа нет.

https://ria.ru/20210609/biznes-1736225908.html

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2021

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александр зюриков, noble russian finance club, уоррен баффет, экономика