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Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть
Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть - РИА Новости, 02.07.2021
Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть
Финансовые активы растут в долгосрочной перспективе, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:19
2021-07-02T04:19
александр зюриков
noble russian finance club
уоррен баффет
экономика
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Финансовые активы растут в долгосрочной перспективе, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.Он считает, что лучше инвестировать понемногу, но постоянно, чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа. Зюриков предупреждает, что нужно набраться терпения, ведь, возможно, результатов придется ждать очень долго. Конечно, "никто не хочет богатеть медленно", - напомнил эксперт про диалог Уоррена Баффета и Джефа Безоса, но, по его словам, более надежного способа нет.
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александр зюриков, noble russian finance club, уоррен баффет, экономика
Аналитик назвал срок, за который легче всего разбогатеть
04:19 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкМонеты разных стран
Монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Аналитик заявил, что разбогатеть можно за 10-15 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Финансовые активы растут в долгосрочной перспективе, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
"Важно отметить, что, говоря о длинном горизонте, речь идет о периодах не в 2-3 года, а о 10-15. Только при такого рода горизонтах можно с высокой долей вероятности говорить о минимизации каких-либо рисков", - отмечает специалист.
Он считает, что лучше инвестировать понемногу, но постоянно, чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа. Зюриков предупреждает, что нужно набраться терпения, ведь, возможно, результатов придется ждать очень долго.
Конечно, "никто не хочет богатеть медленно", - напомнил эксперт про диалог Уоррена Баффета и Джефа Безоса, но, по его словам, более надежного способа нет.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 03:15
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Александр ЗюриковNoble Russian Finance ClubУоррен БаффетЭкономика
 
 
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