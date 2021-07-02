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Суд арестовал бизнесмена Батурина
Суд арестовал бизнесмена Батурина - РИА Новости, 02.07.2021
Суд арестовал бизнесмена Батурина
Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:52
2021-07-02T17:15
россия
forbes
виктор батурин
елена батурина
москва
сочи
интеко
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Она уточнила, что о такой мере пресечения просил следователь. Защита Батурина настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий, адвокаты обжалуют решение суда.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Как пояснил агентству адвокат Игорь Шабанов, уголовное дело открыли по заявлению Елены Батуриной. По данным СМИ, речь идет о компенсации за пакет акций "Интеко".Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин страны (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально Батурины вдвоем входили в руководство одного из лидирующих девелоперов Москвы компании "Интеко". После выхода из бизнеса Виктор получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России и недвижимость в Сочи. Потом, однако, он безуспешно пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей.В биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
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россия, forbes, виктор батурин, елена батурина, москва, сочи, интеко, происшествия
Суд арестовал бизнесмена Батурина
15:52 02.07.2021 (обновлено: 17:15 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБизнесмен Виктор Батурин на заседании Басманного суда Москвы
Бизнесмен Виктор Батурин на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Суд арестовал бизнесмена Батурина по обвинению в покушении на мошенничество

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Она уточнила, что о такой мере пресечения просил следователь.
Защита Батурина настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий, адвокаты обжалуют решение суда.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Как пояснил агентству адвокат Игорь Шабанов, уголовное дело открыли по заявлению Елены Батуриной.

"Дело возбуждено по заявлению его сестры, которая назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. На самом деле этот документ подлинный", — сказал юрист, не уточняя другие детали.

По данным СМИ, речь идет о компенсации за пакет акций "Интеко".
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Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину
Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин страны (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).
Изначально Батурины вдвоем входили в руководство одного из лидирующих девелоперов Москвы компании "Интеко". После выхода из бизнеса Виктор получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России и недвижимость в Сочи. Потом, однако, он безуспешно пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей.
В биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
 
РоссияForbesВиктор БатуринЕлена БатуринаМоскваСочиИнтекоПроисшествия
 
 
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