https://ria.ru/20210702/baturin-1739619838.html

Суд арестовал бизнесмена Батурина

Суд арестовал бизнесмена Батурина - РИА Новости, 02.07.2021

Суд арестовал бизнесмена Батурина

Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:52

2021-07-02T15:52

2021-07-02T17:15

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елена батурина

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сочи

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Она уточнила, что о такой мере пресечения просил следователь. Защита Батурина настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий, адвокаты обжалуют решение суда.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Как пояснил агентству адвокат Игорь Шабанов, уголовное дело открыли по заявлению Елены Батуриной. По данным СМИ, речь идет о компенсации за пакет акций "Интеко".Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин страны (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально Батурины вдвоем входили в руководство одного из лидирующих девелоперов Москвы компании "Интеко". После выхода из бизнеса Виктор получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России и недвижимость в Сочи. Потом, однако, он безуспешно пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей.В биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210701/baturin-1739507908.html

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сочи

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россия, forbes, виктор батурин, елена батурина, москва, сочи, интеко, происшествия