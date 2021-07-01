https://ria.ru/20210701/zakharova-1739457296.html

Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова

Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2021

Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова

Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:37

2021-07-01T17:37

2021-07-01T17:37

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, что польский Институт национальной памяти в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР организовал 17 июня конференцию, на которой "псевдоученые" озвучили тезис о том, что немецко-советский конфликт "был выгоден полякам", а приход немцев в 1941 году "воспринимался жителями бывших польских окраин - западной Белоруссии и Украины - как избавление"."Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотелось бы предупредить всех, кто до сих пор еще не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии истории с позиций, "близких идейным пособникам нацистов"."Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нес и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть", - подытожила дипломат.

https://ria.ru/20210623/polyaki-1738239865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/polsha-1739259564.html

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россия, мария захарова, польша, белоруссия, ссср, в мире