Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова заявила, что Польша эволюционирует от русофобии к частичному оправданию фашизма
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала, что польский Институт национальной памяти в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР организовал 17 июня конференцию, на которой "псевдоученые" озвучили тезис о том, что немецко-советский конфликт "был выгоден полякам", а приход немцев в 1941 году "воспринимался жителями бывших польских окраин - западной Белоруссии и Украины - как избавление".
"Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотелось бы предупредить всех, кто до сих пор еще не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Захарова на брифинге.
"Официальная Варшава и ее псевдоученые фальсификаторы, которых невозможно назвать историками, давно приучила нас к тому, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, как скорбь, как бережное отношение к истории", - отметила Захарова.
По ее словам, Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии истории с позиций, "близких идейным пособникам нацистов".
"Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нес и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть", - подытожила дипломат.