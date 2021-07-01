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Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова
Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2021
Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова
Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:37
2021-07-01T17:37
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, что польский Институт национальной памяти в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР организовал 17 июня конференцию, на которой "псевдоученые" озвучили тезис о том, что немецко-советский конфликт "был выгоден полякам", а приход немцев в 1941 году "воспринимался жителями бывших польских окраин - западной Белоруссии и Украины - как избавление"."Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотелось бы предупредить всех, кто до сих пор еще не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии истории с позиций, "близких идейным пособникам нацистов"."Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нес и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть", - подытожила дипломат.
https://ria.ru/20210623/polyaki-1738239865.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/polsha-1739259564.html
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россия, мария захарова, польша, белоруссия, ссср, в мире
Польша эволюционирует от русофобии к оправданию фашизма, заявила Захарова
17:37 01.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова заявила, что Польша эволюционирует от русофобии к частичному оправданию фашизма

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Польские интеллектуальные круги постепенно дрейфуют от русофобии и фальсификации истории к частичному оправданию фашизма, подобные попытки ревизии истории недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала, что польский Институт национальной памяти в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР организовал 17 июня конференцию, на которой "псевдоученые" озвучили тезис о том, что немецко-советский конфликт "был выгоден полякам", а приход немцев в 1941 году "воспринимался жителями бывших польских окраин - западной Белоруссии и Украины - как избавление".
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"Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотелось бы предупредить всех, кто до сих пор еще не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Захарова на брифинге.
"Официальная Варшава и ее псевдоученые фальсификаторы, которых невозможно назвать историками, давно приучила нас к тому, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, как скорбь, как бережное отношение к истории", - отметила Захарова.
По ее словам, Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии истории с позиций, "близких идейным пособникам нацистов".
"Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нес и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть", - подытожила дипломат.
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30 июня, 16:17В мире
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РоссияМария ЗахароваПольшаБелоруссияСССРВ мире
 
 
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