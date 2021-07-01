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https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html
Захарова назвала учения НАТО у российских границ "игрой мускулами"
Захарова назвала учения НАТО у российских границ "игрой мускулами" - РИА Новости, 01.07.2021
Захарова назвала учения НАТО у российских границ "игрой мускулами"
НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:35
2021-07-01T17:35
россия
sea breeze
мария захарова
нато
нидерланды
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это (учения, - ред.), безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов", - сказала Захарова на брифинге.В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем Defender и нидерландским фрегатом Evertsen в Черном море.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Спустя день после провокации с Defender в Черном море произошел инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen. Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки". МИД РФ назвал маневрирование нидерландского фрегата сознательной провокацией.
https://ria.ru/20210630/putin-1739210389.html
https://ria.ru/20210701/evertsen-1739452680.html
https://ria.ru/20210629/zakharova-1739140058.html
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нидерланды
сша
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россия, sea breeze, мария захарова, нато, нидерланды, сша, украина, в мире
Захарова назвала учения НАТО у российских границ "игрой мускулами"
17:35 01.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова заявила, что НАТО целенаправленно занимается провокациями у российских границ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (учения, - ред.), безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов", - сказала Захарова на брифинге.
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В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем Defender и нидерландским фрегатом Evertsen в Черном море.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Российский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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МИД назвал действия фрегата Evertsen сознательной провокацией
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Спустя день после провокации с Defender в Черном море произошел инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen. Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки". МИД РФ назвал маневрирование нидерландского фрегата сознательной провокацией.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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РоссияSea BreezeМария ЗахароваНАТОНидерландыСШАУкраинаВ мире
 
 
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