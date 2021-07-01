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В Крыму в результате падения футбольных ворот погиб мальчик
В Крыму в результате падения футбольных ворот погиб мальчик - РИА Новости, 01.07.2021
В Крыму в результате падения футбольных ворот погиб мальчик
Мальчик погиб в результате падения на него футбольных ворот в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:32
2021-07-01T10:32
2021-07-01T11:33
джанкой
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Мальчик погиб в результате падения на него футбольных ворот в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.Трагедия произошла в Джанкое на улице Нестерова.Следствием установлено, что в результате падения на муниципальной спортплощадке металлических футбольных ворот десятилетний мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте."Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.В СК подчеркнули, что ворота были не закреплены. Произошла трагедия по вине должностных лиц управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства горадминистрации."Следователями проведен осмотр места происшествия, обыски, выемка документации в администрации Джанкоя и в офисе фирмы-подрядчика, которая оборудовала спортивную площадку, допрошен широкий круг лиц, назначена экспертиза на предмет соответствия требованиям ГОСТа ворот и оборудованной территории для занятия детей спортом", - подчеркнули в ведомстве.
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джанкой
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джанкой, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия
В Крыму в результате падения футбольных ворот погиб мальчик
10:32 01.07.2021 (обновлено: 11:33 01.07.2021)
В Крыму в результате падения футбольных ворот погиб мальчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости.
Мальчик погиб в результате падения на него футбольных ворот в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ
.
Трагедия произошла в Джанкое
на улице Нестерова.
Следствием установлено, что в результате падения на муниципальной спортплощадке металлических футбольных ворот десятилетний мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В СК
подчеркнули, что ворота были не закреплены. Произошла трагедия по вине должностных лиц управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства горадминистрации.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, обыски, выемка документации в администрации Джанкоя и в офисе фирмы-подрядчика, которая оборудовала спортивную площадку, допрошен широкий круг лиц, назначена экспертиза на предмет соответствия требованиям ГОСТа ворот и оборудованной территории для занятия детей спортом", - подчеркнули в ведомстве.