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В Петербурге от коронавируса привились более 700 тысяч человек
В Петербурге от коронавируса привились более 700 тысяч человек - РИА Новости, 01.07.2021
В Петербурге от коронавируса привились более 700 тысяч человек
Прививку от COVID-19 сделали более 900 тысяч петербуржцев, полный цикл вакцинации прошли 700 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:48
2021-07-01T20:48
2021-07-01T20:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали более 900 тысяч петербуржцев, полный цикл вакцинации прошли 700 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга."Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человек. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.Отмечается, что 30 июня первично привито 17 517 человек, это на 2 тысячи больше, чем 29 июня. Вторично – 5245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки."С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация - самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций", - сказал губернатор Александр Беглов.В Петербурге работают 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений. Также работают 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах.Всего с начала пандемии в Петербург поступило более миллиона комплектов вакцин. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 172 959 комплектов.
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html
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В Петербурге от коронавируса привились более 700 тысяч человек
20:48 01.07.2021 (обновлено: 20:58 01.07.2021)
В Петербурге от коронавируса привились более 700 тысяч человек