https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739402930.html
Туристы смогут сделать вторую прививку от COVID на курортах Сочи
Туристы смогут сделать вторую прививку от COVID на курортах Сочи - РИА Новости, 01.07.2021
Туристы смогут сделать вторую прививку от COVID на курортах Сочи
Туристы, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, но не завершившие вакцинацию, смогут поставить второй укол на курортах Сочи, рассказала... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:47
2021-07-01T13:47
2021-07-01T14:04
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СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Туристы, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, но не завершившие вакцинацию, смогут поставить второй укол на курортах Сочи, рассказала журналистам заместитель главы города Инна Петухова.С 1 июля вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края "О введении режима повышенной готовности", согласно которому туристы при заезде в отель должны будут предоставить медицинский документ о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации."Если первый компонент был поставлен, а сертификата вакцинации соответственно ещё нет, то турист может поставить второй компонент по срокам у нас на курорте. Это правило распространяется только на санаторно-курортные отрасли, в которые люди заселяются по прибытии. На въезде в город это правило не распространяется", - сказала Петухова.Она добавила, что также с 1 июля будут работать мобильные мониторинговые группы в составе сотрудников администрации и Роспотребнадзора."На каждый район будет распределено по четыре группы еженедельно. Для туристов будут работать социальные сети и горячая линия департамента курортов и туризма по городу Сочи", - добавила Петухова.
https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737951438.html
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туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край
Туристы смогут сделать вторую прививку от COVID на курортах Сочи
13:47 01.07.2021 (обновлено: 14:04 01.07.2021)
Туристы смогут поставить второй компонент вакцины от коронавируса на курортах Сочи