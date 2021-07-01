https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739336109.html

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию - РИА Новости, 01.07.2021

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом он... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T02:52

2021-07-01T02:52

2021-07-01T04:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом он рассказал в ходе общения с гражданами в формате прямой линии.При этом президент подчеркнул, что местные власти действуют в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.Путин отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть."Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок. Десять процентов примерно заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно", - резюмировал глава государства."Вольны принимать решения"Российские регионы вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии", - сказал он.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.Рекомендации МинздраваМинздрав в среду утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.Там сказано: после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год; для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества; прививаться можно любой зарегистрированной вакциной; если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.ВакцинацияВласти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан.Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). "Спутник Лайт" — однокомпонентную версию "Спутника" — рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739192206.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739024270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество