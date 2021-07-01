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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739336109.html
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию - РИА Новости, 01.07.2021
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию
Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом он... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:52
2021-07-01T04:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом он рассказал в ходе общения с гражданами в формате прямой линии.При этом президент подчеркнул, что местные власти действуют в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.Путин отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть."Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок. Десять процентов примерно заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно", - резюмировал глава государства."Вольны принимать решения"Российские регионы вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии", - сказал он.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.Рекомендации МинздраваМинздрав в среду утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.Там сказано: после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год; для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества; прививаться можно любой зарегистрированной вакциной; если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.ВакцинацияВласти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан.Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). "Спутник Лайт" — однокомпонентную версию "Спутника" — рекомендуют для ревакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию
02:52 01.07.2021 (обновлено: 04:38 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника
Президент России Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил о праве регионов России вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом он рассказал в ходе общения с гражданами в формате прямой линии.
"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - сказал глава государства.
При этом президент подчеркнул, что местные власти действуют в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.
Путин отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть.
"Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок. Десять процентов примерно заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно", - резюмировал глава государства.

"Вольны принимать решения"

Российские регионы вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии", - сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.
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Минздрав в среду утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.
Там сказано: после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год; для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества; прививаться можно любой зарегистрированной вакциной; если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.
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Вакцинация

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.
Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан.
Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). "Спутник Лайт" — однокомпонентную версию "Спутника" — рекомендуют для ревакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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