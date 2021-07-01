https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739332263.html

Работодателей в Москве обязали отчитываться о вакцинации сотрудников

Работодателей в Москве обязали отчитываться о вакцинации сотрудников - РИА Новости, 01.07.2021

Работодателей в Москве обязали отчитываться о вакцинации сотрудников

Работодатели до 15 июля должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:37

2021-07-01T00:37

2021-07-01T05:31

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коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работодатели до 15 июля должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер. В частности, привиться должны сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Кроме этого, привиться должны сотрудники транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);Также вакцинироваться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.Привиться нужно и государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.Передача сведенийДо 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля у них должен быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины.Работодатели теперь до 15 июля должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис подачи сведений на mos.ru стал доступен в четверг.Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов.Вакцинация мигрантовВ связи с тем, что в сферах, подпадающих под обязательную вакцинацию, работает много трудовых мигрантов, власти предусмотрели и их вакцинацию. Пока вакцинация мигрантов стартовала в пилотном режиме. На первом этапе их прививают "Спутником Лайт" в двух пунктах: в многофункциональном миграционном центре в Сахарово и на территории ТЦ "Садовод".Первое время трудовых мигрантов прививают по заявкам работодателей, по мере отработки механизма эту схему упростят, и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.Как сообщала пресс-служба мэра и правительства столицы, оплату услуг по вакцинации мигрантов производит работодатель, он же получает сертификаты о вакцинации своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1300 рублей на одного сотрудника.После рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляется силами работодателя.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество