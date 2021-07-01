https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739447508.html

Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву

Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву - РИА Новости, 01.07.2021

Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву

Крупнейшая партия вакцин от коронавируса в 16,6 тысячи доз поступила в Туву, сообщает пресс-служба врио главы республики Владислава Ховалыга. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:54

2021-07-01T16:54

2021-07-01T16:54

республика тыва

владислав ховалыг

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Крупнейшая партия вакцин от коронавируса в 16,6 тысячи доз поступила в Туву, сообщает пресс-служба врио главы республики Владислава Ховалыга."16 600 вакцин от коронавируса поступили только что в Туву. Самая крупная партия, которую нам отправили из Минздрава России, после достигнутой на прошлой неделе договоренности", - приводит пресс-служба слова Ховалыга.Он отметил, что в настоящее время медики оперативно распределяют вакцины по всем муниципалитетам республики.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество