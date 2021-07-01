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Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву
Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву - РИА Новости, 01.07.2021
Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву
Крупнейшая партия вакцин от коронавируса в 16,6 тысячи доз поступила в Туву, сообщает пресс-служба врио главы республики Владислава Ховалыга. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:54
2021-07-01T16:54
2021-07-01T16:54
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владислав ховалыг
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Крупнейшая партия вакцин от коронавируса в 16,6 тысячи доз поступила в Туву, сообщает пресс-служба врио главы республики Владислава Ховалыга."16 600 вакцин от коронавируса поступили только что в Туву. Самая крупная партия, которую нам отправили из Минздрава России, после достигнутой на прошлой неделе договоренности", - приводит пресс-служба слова Ховалыга.Он отметил, что в настоящее время медики оперативно распределяют вакцины по всем муниципалитетам республики.
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РИА Новости
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владислав ховалыг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Более 16,5 тысячи доз вакцин от COVID-19 поступили в Туву
Крупнейшая партия вакцин от коронавируса в 16,6 тысячи доз поступила в Туву