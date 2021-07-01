https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html

В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей

В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей - РИА Новости, 01.07.2021

В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей

В Граховском районе Удмуртии завершили строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра и стадиона на 800 зрителей, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:43

2021-07-01T09:43

2021-07-01T09:43

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 1 июл – РИА Новости. В Граховском районе Удмуртии завершили строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра и стадиона на 800 зрителей, сообщил глава региона Александр Бречалов."У жителей Граховского района теперь есть новый физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. Два классных, современных спортивных объекта построены на средства федеральных и республиканских программ к летним сельским спортивным играм", - поделился новостью Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, на стадионе подготовлено полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с синтетическим покрытием, прыжковая яма, спортивные площадки для игр в волейбол, стритбол, городки, а зимой на нем будет открыта хоккейная коробка. Стадион рассчитан на 800 зрителей."В физкультурно-оздоровительном комплексе построен самый большой в Граховском районе спортивный зал. Для посетителей комплекса обустроены раздевалки и медицинский кабинет. Объект укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем. До начала строительства в Грахово не было полноценного стадиона. Теперь жители района могут реализовать любые спортивные амбиции и принимать масштабные соревнования", - сообщил Бречалов.По данным пресс-службы главы Удмуртии, стадион и ФОК построили с участием средств нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт – норма жизни"."Строительство объектов завершилось в преддверии 30-х юбилейных республиканских летних сельских игр, которые проходят с 29 июня по 3 июля. Спортсмены посостязаются в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, дзюдо, дуатлоне и других видах спорта – всего в 18 видах. Впервые в программу включены соревнования агропромышленного комплекса для механизаторов, дояров и косарей", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739044546.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество