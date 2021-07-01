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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html
В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей
В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей - РИА Новости, 01.07.2021
В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей
В Граховском районе Удмуртии завершили строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра и стадиона на 800 зрителей, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:43
2021-07-01T09:43
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 1 июл – РИА Новости. В Граховском районе Удмуртии завершили строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра и стадиона на 800 зрителей, сообщил глава региона Александр Бречалов."У жителей Граховского района теперь есть новый физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. Два классных, современных спортивных объекта построены на средства федеральных и республиканских программ к летним сельским спортивным играм", - поделился новостью Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, на стадионе подготовлено полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с синтетическим покрытием, прыжковая яма, спортивные площадки для игр в волейбол, стритбол, городки, а зимой на нем будет открыта хоккейная коробка. Стадион рассчитан на 800 зрителей."В физкультурно-оздоровительном комплексе построен самый большой в Граховском районе спортивный зал. Для посетителей комплекса обустроены раздевалки и медицинский кабинет. Объект укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем. До начала строительства в Грахово не было полноценного стадиона. Теперь жители района могут реализовать любые спортивные амбиции и принимать масштабные соревнования", - сообщил Бречалов.По данным пресс-службы главы Удмуртии, стадион и ФОК построили с участием средств нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт – норма жизни"."Строительство объектов завершилось в преддверии 30-х юбилейных республиканских летних сельских игр, которые проходят с 29 июня по 3 июля. Спортсмены посостязаются в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, дзюдо, дуатлоне и других видах спорта – всего в 18 видах. Впервые в программу включены соревнования агропромышленного комплекса для механизаторов, дояров и косарей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей
09:43 01.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ

В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей

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УФА, 1 июл – РИА Новости. В Граховском районе Удмуртии завершили строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра и стадиона на 800 зрителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"У жителей Граховского района теперь есть новый физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. Два классных, современных спортивных объекта построены на средства федеральных и республиканских программ к летним сельским спортивным играм", - поделился новостью Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, на стадионе подготовлено полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с синтетическим покрытием, прыжковая яма, спортивные площадки для игр в волейбол, стритбол, городки, а зимой на нем будет открыта хоккейная коробка. Стадион рассчитан на 800 зрителей.
"В физкультурно-оздоровительном комплексе построен самый большой в Граховском районе спортивный зал. Для посетителей комплекса обустроены раздевалки и медицинский кабинет. Объект укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем. До начала строительства в Грахово не было полноценного стадиона. Теперь жители района могут реализовать любые спортивные амбиции и принимать масштабные соревнования", - сообщил Бречалов.
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29 июня, 13:54Удмуртская Республика
Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот
По данным пресс-службы главы Удмуртии, стадион и ФОК построили с участием средств нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт – норма жизни".
"Строительство объектов завершилось в преддверии 30-х юбилейных республиканских летних сельских игр, которые проходят с 29 июня по 3 июля. Спортсмены посостязаются в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, дзюдо, дуатлоне и других видах спорта – всего в 18 видах. Впервые в программу включены соревнования агропромышленного комплекса для механизаторов, дояров и косарей", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
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