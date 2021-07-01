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Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео
Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео - РИА Новости, 01.07.2021
Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено начало конфликта между подростками в городе Братск Иркутской области. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:07
2021-07-01T14:27
следственный комитет россии (ск рф)
братск
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено начало конфликта между подростками в городе Братск Иркутской области.На кадрах с камеры наблюдения видно, как двое молодых людей общаются между собой. Затем девушка внезапно наносит школьнику удар ножом в верхнюю часть туловища. Потом подростки спокойно расходятся в стороны, при этом школьник держится за место ранения.По информации регионального управления СК, ссора между 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком произошла около Драматического театра. Свидетели, увидев раненого подростка, вызвали медиков, но спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемую задержали. Она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, ранее ее привлекали к уголовной ответственности за кражу.
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братск
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следственный комитет россии (ск рф), братск, иркутская область, происшествия
Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео
12:07 01.07.2021 (обновлено: 14:27 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Нападение 16-летней девушки с ножом на 14-летнего подростка в Братске попало на видео

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено начало конфликта между подростками в городе Братск Иркутской области.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как двое молодых людей общаются между собой. Затем девушка внезапно наносит школьнику удар ножом в верхнюю часть туловища. Потом подростки спокойно расходятся в стороны, при этом школьник держится за место ранения.
По информации регионального управления СК, ссора между 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком произошла около Драматического театра. Свидетели, увидев раненого подростка, вызвали медиков, но спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемую задержали. Она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, ранее ее привлекали к уголовной ответственности за кражу.
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