https://ria.ru/20210701/ubiystvo-1739379629.html

Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео

Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео - РИА Новости, 01.07.2021

Нападение девушки с ножом на подростка в Братске попало на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено начало конфликта между подростками в городе Братск Иркутской области. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:07

2021-07-01T12:07

2021-07-01T14:27

следственный комитет россии (ск рф)

братск

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено начало конфликта между подростками в городе Братск Иркутской области.На кадрах с камеры наблюдения видно, как двое молодых людей общаются между собой. Затем девушка внезапно наносит школьнику удар ножом в верхнюю часть туловища. Потом подростки спокойно расходятся в стороны, при этом школьник держится за место ранения.По информации регионального управления СК, ссора между 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком произошла около Драматического театра. Свидетели, увидев раненого подростка, вызвали медиков, но спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемую задержали. Она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, ранее ее привлекали к уголовной ответственности за кражу.

https://ria.ru/20210624/prigovor-1738427886.html

братск

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), братск, иркутская область, происшествия