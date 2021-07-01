Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210701/turisty-1739374928.html
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов - РИА Новости, 01.07.2021
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:46
2021-07-01T12:02
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
туризм
новости - туризм
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150049/47/1500494799_0:130:2785:1697_1920x0_80_0_0_194caa39502c4f912e538b3b9f10f580.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.В соответствии с постановлением регионального правительства, предприятия общепита должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Однако действие ограничений не распространяется на кафе и рестораны, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.Детям до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738424297.html
https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150049/47/1500494799_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ea93bccf90c59a83f742a2feb55cc58c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, новости - туризм, калининградская область
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
11:46 01.07.2021 (обновлено: 12:02 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие на мосту в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде
Прохожие на мосту в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.
"С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек", - сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
В соответствии с постановлением регионального правительства, предприятия общепита должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Однако действие ограничений не распространяется на кафе и рестораны, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.
Детям до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 14:04Распространение коронавируса
В Калининграде заявили о вреде "доморощенных антипрививочников"
С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.
На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 18:40Туризм
Краснодарский край изменил правила въезда для туристов
 
ТуризмКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбществоНовости - ТуризмКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01МИД прокомментировал действия российской авиации в Черном море
16:56Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
Лента новостейМолния