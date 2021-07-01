https://ria.ru/20210701/turisty-1739374928.html

Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов

Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов - РИА Новости, 01.07.2021

Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов

Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:46

2021-07-01T11:46

2021-07-01T12:02

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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.В соответствии с постановлением регионального правительства, предприятия общепита должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Однако действие ограничений не распространяется на кафе и рестораны, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.Детям до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738424297.html

https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html

калининградская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, новости - туризм, калининградская область