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Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов - РИА Новости, 01.07.2021
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:46
2021-07-01T11:46
2021-07-01T12:02
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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.В соответствии с постановлением регионального правительства, предприятия общепита должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Однако действие ограничений не распространяется на кафе и рестораны, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.Детям до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738424297.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, новости - туризм, калининградская область
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
11:46 01.07.2021 (обновлено: 12:02 01.07.2021)
Калининградская область ввела ограничения для невакцинированных туристов
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Калининградские власти ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.
"С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек", - сообщает пресс-служба правительства Калининградской области
.
В соответствии с постановлением регионального правительства, предприятия общепита должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Однако действие ограничений не распространяется на кафе и рестораны, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.
Детям до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.
С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.
На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.