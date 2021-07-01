https://ria.ru/20210701/tovary-1739386231.html

Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в ЕС

Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в ЕС - РИА Новости, 01.07.2021

Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в ЕС

Запрет на поставку товаров из Белоруссии в ЕС наносит ущерб людям в европейских странах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:42

2021-07-01T12:42

2021-07-01T12:57

евросоюз

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запрет на поставку товаров из Белоруссии в ЕС наносит ущерб людям в европейских странах, заявил президент России Владимир Путин.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.

https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739386337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, владимир путин, белоруссия, политика