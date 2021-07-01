Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в ЕС
12:42 01.07.2021 (обновлено: 12:57 01.07.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в Евросоюз
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запрет на поставку товаров из Белоруссии в ЕС наносит ущерб людям в европейских странах, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах", - сказал он на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.