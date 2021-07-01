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Ленинградская область
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Власти Ленобласти увеличивают сумму субсидий на газификацию частных домов
Власти Ленобласти увеличивают сумму субсидий на газификацию частных домов - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Ленобласти увеличивают сумму субсидий на газификацию частных домов
Власти Ленинградской области увеличивают сумму субсидий для жителей региона, которые решили газифицировать свои частные жилые дома, сообщил глава региона... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:48
2021-07-01T13:48
ленинградская область
россия
жилье
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличивают сумму субсидий для жителей региона, которые решили газифицировать свои частные жилые дома, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, на субсидию от 180 до 300 тысяч рублей могут рассчитывать все жители региона, которые зарегистрированы в Ленобласти более года. Для этого из бюджета будут направлены средства, которые были запланированы на последнюю милю.Губернатор Ленобласти пояснил, что субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят подключить к газу жилой дом и проживают в Ленинградской области не меньше одного года. Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей — теперь она вырастет до 180 тысяч рублей. Для льготников сумма была 165 тысяч рублей — она увеличится до 200 тысяч рублей. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования."Размер субсидии подрастет в ближайшее время", — утончил глава региона.Планы по газификации были озвучены на "Прямой линии" президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной милей те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены к газу до 2024–2025 годов в 77 субъектах России, где действует централизованное газоснабжение, добавили в пресс-службе областной администрации.
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россия, жилье, александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область

Власти Ленобласти увеличивают сумму субсидий на газификацию частных домов

13:48 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области
Газораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличивают сумму субсидий для жителей региона, которые решили газифицировать свои частные жилые дома, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, на субсидию от 180 до 300 тысяч рублей могут рассчитывать все жители региона, которые зарегистрированы в Ленобласти более года. Для этого из бюджета будут направлены средства, которые были запланированы на последнюю милю.
"Для нас очень важна тема газификации. Ленинградская область – регион, по которому проходят два современнейших газовых потока: Nord Stream 1 и Nord Stream 2. И, конечно, жители Ленинградской области вправе рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение оставить средства на последнюю милю в программе и за их счет увеличить субсидию постоянно проживающим в Ленинградской области жителям на компенсацию газификации частных домовладений. Они могут рассчитывать на увеличение компенсации со 145 тысяч до 180-200 тысяч рублей", - отметил Александр Дрозденко.
Губернатор Ленобласти пояснил, что субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят подключить к газу жилой дом и проживают в Ленинградской области не меньше одного года. Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей — теперь она вырастет до 180 тысяч рублей. Для льготников сумма была 165 тысяч рублей — она увеличится до 200 тысяч рублей. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования.
"Размер субсидии подрастет в ближайшее время", — утончил глава региона.
Планы по газификации были озвучены на "Прямой линии" президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной милей те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены к газу до 2024–2025 годов в 77 субъектах России, где действует централизованное газоснабжение, добавили в пресс-службе областной администрации.
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