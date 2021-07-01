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Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить
Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить - РИА Новости, 01.07.2021
Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить
Северодвинский гарнизонный военный суд признал виновным офицера ВМФ в том, что он почти три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:49
2021-07-01T12:49
распространение коронавируса
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россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Северодвинский гарнизонный военный суд признал виновным офицера ВМФ в том, что он почти три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить, рассказали РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК РФ.По данным ведомства, капитан 3 ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части 25640, будучи в командировке сообщил начальству, что заболел COVID-19. В подтверждение он представил две медсправки о том, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года был на больничном. Позже следствие установило, что офицер не болел, а фиктивные медицинские документы приобрел у неустановленного лица. Кроме того, в эти сроки якобы больной Мальков находился в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.Ему вменили ч.1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана) и грозило ограничение по военной службе на срок до года, либо арест на срок до шести месяцев, либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до года."Малькову назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия", - сказали в ведомстве.Согласно Уголовному кодексу, у осужденного к ограничению по военной службе удерживается до 20% из денежного довольствия в доход государства. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.
https://ria.ru/20200814/1575810309.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить
12:49 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офицер ВМФ три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Северодвинский гарнизонный военный суд признал виновным офицера ВМФ в том, что он почти три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить, рассказали РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК РФ.
По данным ведомства, капитан 3 ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части 25640, будучи в командировке сообщил начальству, что заболел COVID-19. В подтверждение он представил две медсправки о том, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года был на больничном. Позже следствие установило, что офицер не болел, а фиктивные медицинские документы приобрел у неустановленного лица. Кроме того, в эти сроки якобы больной Мальков находился в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.
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Ему вменили ч.1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана) и грозило ограничение по военной службе на срок до года, либо арест на срок до шести месяцев, либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до года.
"Малькову назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия", - сказали в ведомстве.
Согласно Уголовному кодексу, у осужденного к ограничению по военной службе удерживается до 20% из денежного довольствия в доход государства. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.
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