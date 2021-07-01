Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:06 01.07.2021 (обновлено: 13:01 01.07.2021)
Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сбербанк и дочерняя компания "ЮMoney" присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей, сообщили в кредитной организации.
"В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", — рассказали там.
По словам гендиректора "ЮMoney" Ивана Глазачева, компания сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования сервиса.
Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что организация стремится предоставлять клиентам удобный сервис для быстрых решений.
"После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", — добавил он.
Систему быстрых платежей (СБП) запустили в России в конце января 2019 года. С ее помощью можно переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
В конце июня на сайте президента опубликовали поручение, в котором системно значимым банкам рекомендовали обеспечить клиентам удобное пользование этой функцией для оплаты товаров и услуг. Доклад о результатах банкирам необходимо предоставить до 1 июля. Такой сервис на сегодня предоставляют уже все системно значимые банки.