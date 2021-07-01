https://ria.ru/20210701/sberbank-1739341835.html

Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей

Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 01.07.2021

Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей

Сбербанк и дочерняя компания "ЮMoney" присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей, сообщили в кредитной организации. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:06

2021-07-01T07:06

2021-07-01T13:01

россия

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сбербанк и дочерняя компания "ЮMoney" присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей, сообщили в кредитной организации.По словам гендиректора "ЮMoney" Ивана Глазачева, компания сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования сервиса.Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что организация стремится предоставлять клиентам удобный сервис для быстрых решений. "После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", — добавил он.Систему быстрых платежей (СБП) запустили в России в конце января 2019 года. С ее помощью можно переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.В конце июня на сайте президента опубликовали поручение, в котором системно значимым банкам рекомендовали обеспечить клиентам удобное пользование этой функцией для оплаты товаров и услуг. Доклад о результатах банкирам необходимо предоставить до 1 июля. Такой сервис на сегодня предоставляют уже все системно значимые банки.

https://ria.ru/20210604/platezhi-1735643278.html

https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html

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россия, сбербанк россии, экономика