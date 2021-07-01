https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"

Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24" - РИА Новости, 01.07.2021

Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"

Ярко, быстро, профессионально, федерально — такого телевидения в нашей стране не было и нет. Вещание первого новостного круглосуточного канала "Россия-24"... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:42

2021-07-01T09:42

2021-07-01T09:42

дмитрий киселев

игорь шестаков

россия-24 (телеканал)

культура

евгений бекасов

евгений поддубный

вгтрк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег добродеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739208068_82:513:2811:2048_1920x0_80_0_0_1ddd66d0dd2eaf2c5ee7363a345a66a1.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ярко, быстро, профессионально, федерально — такого телевидения в нашей стране не было и нет. Вещание первого новостного круглосуточного канала "Россия-24" началось ровно 15 лет назад, 1 июля 2006 года. Его основатель — генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Первым главным редактором был назначен Дмитрий Медников, а главным продюсером — Игорь Шестаков. За эти 15 лет у канала появилось множество интересных проектов и, конечно, репортеров и ведущих. Лица в студии и за кадром порой меняются, но неизменными остаются актуальность информации, прозрачность и точность новостей "России-24".В интервью РИА Новости руководители, ведущие и звезды телеканала рассказали о том, почему соцсетям не победить телевидение, как обойти CNN, каково работается за полярным кругом и чему учит опыт прямых эфиров.Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов: — Впервые на российском рынке канал был запущен в таком формате, до этого зритель жил от программы к программе.Другая уникальная черта канала — единое информационное наполнение для всей страны от Камчатки до Калининграда. На "России-24" ведущие, которые вещают на Москву, также вещают на Камчатку. Калининград видит тот же сюжет, что и житель Владивостока, в одно и то же время.Третья черта — компактность, которая в наше время необходима любому медийному проекту.ВГТРК — уникальная структура, позволяющая на ее технической, кадровой и административно-хозяйственной базе запускать подобного рода проекты. Думаю, ни один телевизионный холдинг пока не рискнул повторить такую историю по той причине, что только ВГТРК обладает возможностями для запуска такого продукта.Например, сейчас у нас есть рюкзаки Live View, с которыми можно "закрыть" любой прямой эфир, трансляцию. Помню, в 2006-2007 годах у нас на всю страну было штук пять "флаек", которые мы гоняли из города в город. А сейчас мы можем выбирать трансляции с места событий, прямые сигналы, которые нам поступают. Такого разнообразия раньше не было.Горжусь, как команда повела себя на рубеже 2014-го и в дальнейшие годы, во время геополитической встряски. Канал сохранил ведущие позиции, не растерял, а, наоборот, нарастил аудиторию. Что доказывает, что зритель нам доверял и смотрел нас. Кризис на Украине, Сирия, выборы президента, поправки в Конституцию — то, что нас сплотило и научило работать еще качественнее. С чем мы в будущее и пойдем.Заместитель генерального директора ВГТРК Ирина Филина:— Безусловно, мы чувствовали себя первооткрывателями. И эта работа для нас, уже опытных журналистов, пришедших из программ "Вести" и "Время", все равно оказалась достаточно новой: мы же до этого привыкли укладываться в определенный хронометраж, причем на семейных каналах. А здесь нужно было рассказывать, что происходит в мире в эту самую минуту: по сути, онлайн и нон-стоп.Мы завоевали свою аудиторию достаточно быстро. Это притом что в самом начале мы даже не давали никакой рекламы — не было ни билбордов, не анонсов по телевизору.Конечно, когда практически все на экране идет, как говорят у нас, "с колес", здесь и сейчас, у ведущих случаются оговорки, в эфире бывают накладки. Но важно, что они не портят общего впечатления.Пятнадцать лет — это для меня одновременно и очень много, и очень мало. Я с гордостью называю "Россию-24" делом своей жизни. И — не просто громкие слова — для меня действительно большая честь, что я стояла у истоков такого проекта.Заместитель главного редактора телеканала "Россия-24" Алексей Казаков:— На канал я пришел за несколько дней до старта. Горжусь, что был шеф-редактором бригады, которая открывала вещание. Безусловно, с тех пор "Россия-24" значительно эволюционировала.Сравнивать, что было и что стало — не нужно. Фактически это был эксперимент, который однозначно удался.Искренне считаю, что мы давно заткнули за пояс CNN по степени объективности. На "России-24" вы можете увидеть абсолютно все представленные в Государственной думе политические партии. Причем в равном количестве времени. Для всех — одинаковые условия на площадке. Объективность "России-24" невозможно поставить под сомнение. В отличие от CNN, где критика Демократической партии не то что не приветствуется, а просто не допускается.Сложился потрясающий коллектив. Благодаря "России-24" я узнал, кто такие Евгений Поддубный, Кирилл Вышинский, Евгений Попов, Сергей Шаргунов, Александр Сладков. Самое главное — то, что канал позволил мне влиться в эту талантливую компанию, это самый позитивный опыт от работы. Ведущий телеканала "Россия-24" Дмитрий Щугорев:— Я пришел на телеканал в 2007 году, и за это время он изменился очень сильно. С развитием информационных технологий часто звучит вопрос: "Когда соцсети убьют телевизор?" Но выяснилось, что социальные сети не только не собирались убивать информационное ТВ, но мы нашли очень уютный и качественный симбиоз. Мы адаптировались и стали еще более оперативными.Начинали по общим ТВ-лекалам: правила поведения, то, как подавать информацию, были едины для всех. Но с созданием информационного канала поняли, что эти правила для нас бесполезны — у нас все "с колес", мы под это больше других заточены.Курьезы происходят каждый день. Например, гости могут забыть, что находятся в прямом эфире, а надо держать в голове, что камера выключается не всегда.Ведущая телеканала "Россия-24" Наталья Литовко:— Я всю жизнь работаю в ВГТРК, начинала в Краснодаре, а пришла на "Россию-24" через несколько месяцев после открытия. Когда узнала, что Олег Борисович Добродеев принял экспериментальное решение создать круглосуточный информационный телеканал.Я буквально "пришла с улицы", прошла путь от репортера до ведущей вечернего обзора новостей "Факты", которые идут в прайм-тайм.Начинали с одного ньюсрума, когда все редакторы, репортеры продюсеры, ведущие сидели в одной комнате, но это была невероятная школа.В прямом эфире, конечно, всякое случается. Бывает, зарабатываешься и забываешь имя спикера. У меня было так, когда поехала на какой-то пожар, со мной стоял представитель МЧС. В голове было много информации, и я забыла его имя.Однажды я прямилась с Красной площади в Новый год, было очень холодно. Я небольшого роста, и чтобы было видно и меня, и куранты, меня поставили на огромный чемодан. Я пыталась не упасть и параллельно что-то рассказывать. Зато мои родители видели меня по ТВ в полночь, было ощущение, что я с ними за столом.А сколько уникальных объектов я посетила во время работы здесь! Была на нефтеплатформе Приразломной за полярным кругом, летала на вертолетах, это интереснейший опыт.Репортер и ведущий телеканала "Россия-24" Станислав Натанзон:— Таких каналов, как "Россия-24", больше нет в стране. Его смотрят всегда. И особенно, когда что-то происходит — и плохое, и хорошее. Наша сетка меняется моментально.Помню, как почти 18 часов был в прямом эфире в 2015 году, когда шли переговоры Минской группы. И у нас был совершенно бесконечный эфир без перерывов и понятной верстки, все постоянно менялось.Бывает так, что иногда едешь с "паркетных" съемок на теракт. Например, в 2015 году были переговоры в Вене по Сирии, куда мы полетели в костюмах, пиджаках и галстуках. А когда возвращались в аэропорт Вены, пришла новость о том, что пропал наш самолет в небе над Синаем. И меня отправили в Каир в костюме и туфлях — там я пересел на самолет и полетел на место катастрофы.Освещал и теракт в Волгограде, который произошел за несколько дней до новогодних праздников. В аэропорту Чкаловский до глубокой ночи встречали самолеты с пострадавшими, ехали с ними по больницам. Я тогда пришел домой в 23:55 31 декабря — буквально каждые полчаса звонил жене, говорил: "Задержусь, буду чуть позже". Встретили Новый год — и сразу лег спать, потому что утром поехал на прямые включения.Позитивных моментов тоже было много. Например, чемпионат мира по футболу. Я не большой фанат этой игры, но меня захлестнула эйфория, которая была тогда. Удалось побывать на матчах, в фан-зонах. Это незабываемые впечатления невероятного мирового единства, по которым мы тогда, в 2018 году, очень соскучились.Но вообще круглосуточное вещание — информационный наркотик. Люди, которые работают у нас, зависимы от новостей. Когда ты не читаешь новости 15 минут, у тебя как будто чувство голода.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев:— "Россия-24" — лучший информационный телевизионный канал в мире. Там работают красивые и профессиональные, энергичные люди. Их стандарт очень высокий и понятный. Зрители, смотрящие "Россию-24" и узнающие новости из этого источника, могут быть уверены в их надежности, точности, актуальности, полноте.

https://ria.ru/20171003/1506104259.html

краснодар

волгоград

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, игорь шестаков, россия-24 (телеканал), евгений бекасов, евгений поддубный, вгтрк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег добродеев, краснодар, волгоград, вена