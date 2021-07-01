Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ярко, быстро, профессионально, федерально — такого телевидения в нашей стране не было и нет. Вещание первого новостного круглосуточного канала "Россия-24" началось ровно 15 лет назад, 1 июля 2006 года. Его основатель — генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Первым главным редактором был назначен Дмитрий Медников, а главным продюсером — Игорь Шестаков. За эти 15 лет у канала появилось множество интересных проектов и, конечно, репортеров и ведущих. Лица в студии и за кадром порой меняются, но неизменными остаются актуальность информации, прозрачность и точность новостей "России-24".
В интервью РИА Новости руководители, ведущие и звезды телеканала рассказали о том, почему соцсетям не победить телевидение, как обойти CNN, каково работается за полярным кругом и чему учит опыт прямых эфиров.
Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов:
— Впервые на российском рынке канал был запущен в таком формате, до этого зритель жил от программы к программе.
Главным, уникальным преимуществом канала является Олег Добродеев. Он наш родитель и благодетель. Олег Борисович — начинатель, вдохновитель этой идеи.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор ВГТРК Олег Добродеев перед совещанием в рамках подготовки ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев перед совещанием в рамках подготовки ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Другая уникальная черта канала — единое информационное наполнение для всей страны от Камчатки до Калининграда. На "России-24" ведущие, которые вещают на Москву, также вещают на Камчатку. Калининград видит тот же сюжет, что и житель Владивостока, в одно и то же время.
Третья черта — компактность, которая в наше время необходима любому медийному проекту.
ВГТРК — уникальная структура, позволяющая на ее технической, кадровой и административно-хозяйственной базе запускать подобного рода проекты. Думаю, ни один телевизионный холдинг пока не рискнул повторить такую историю по той причине, что только ВГТРК обладает возможностями для запуска такого продукта.
© Фото : прес-служба телеканала "Россия-24"Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов
© Фото : прес-служба телеканала "Россия-24"
Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов
Например, сейчас у нас есть рюкзаки Live View, с которыми можно "закрыть" любой прямой эфир, трансляцию. Помню, в 2006-2007 годах у нас на всю страну было штук пять "флаек", которые мы гоняли из города в город. А сейчас мы можем выбирать трансляции с места событий, прямые сигналы, которые нам поступают. Такого разнообразия раньше не было.
Горжусь, как команда повела себя на рубеже 2014-го и в дальнейшие годы, во время геополитической встряски. Канал сохранил ведущие позиции, не растерял, а, наоборот, нарастил аудиторию. Что доказывает, что зритель нам доверял и смотрел нас. Кризис на Украине, Сирия, выборы президента, поправки в Конституцию — то, что нас сплотило и научило работать еще качественнее. С чем мы в будущее и пойдем.
Заместитель генерального директора ВГТРК Ирина Филина:
— Безусловно, мы чувствовали себя первооткрывателями. И эта работа для нас, уже опытных журналистов, пришедших из программ "Вести" и "Время", все равно оказалась достаточно новой: мы же до этого привыкли укладываться в определенный хронометраж, причем на семейных каналах. А здесь нужно было рассказывать, что происходит в мире в эту самую минуту: по сути, онлайн и нон-стоп.
© Фото из личного архиваИрина Владимировна Филина, заместитель генерального директора ВГТРК
© Фото из личного архива
Ирина Владимировна Филина, заместитель генерального директора ВГТРК
Мы завоевали свою аудиторию достаточно быстро. Это притом что в самом начале мы даже не давали никакой рекламы — не было ни билбордов, не анонсов по телевизору.
Конечно, когда практически все на экране идет, как говорят у нас, "с колес", здесь и сейчас, у ведущих случаются оговорки, в эфире бывают накладки. Но важно, что они не портят общего впечатления.
Если сравнивать телеканал с животным, то он у меня ассоциируется с быком: такой же сильный, выносливый и быстрый!
Пятнадцать лет — это для меня одновременно и очень много, и очень мало. Я с гордостью называю "Россию-24" делом своей жизни. И — не просто громкие слова — для меня действительно большая честь, что я стояла у истоков такого проекта.
Заместитель главного редактора телеканала "Россия-24" Алексей Казаков:
— На канал я пришел за несколько дней до старта. Горжусь, что был шеф-редактором бригады, которая открывала вещание. Безусловно, с тех пор "Россия-24" значительно эволюционировала.
© Фото из личного архива Алексея КазаковаАлексей Казаков в студии
© Фото из личного архива Алексея Казакова
Алексей Казаков в студии
Сравнивать, что было и что стало — не нужно. Фактически это был эксперимент, который однозначно удался.
В таком режиме, формате не работает больше никто. Рабочий день проходит за считанные секунды, так же, как пролетели эти 15 лет.
Искренне считаю, что мы давно заткнули за пояс CNN по степени объективности. На "России-24" вы можете увидеть абсолютно все представленные в Государственной думе политические партии. Причем в равном количестве времени. Для всех — одинаковые условия на площадке. Объективность "России-24" невозможно поставить под сомнение. В отличие от CNN, где критика Демократической партии не то что не приветствуется, а просто не допускается.
Сложился потрясающий коллектив. Благодаря "России-24" я узнал, кто такие Евгений Поддубный, Кирилл Вышинский, Евгений Попов, Сергей Шаргунов, Александр Сладков. Самое главное — то, что канал позволил мне влиться в эту талантливую компанию, это самый позитивный опыт от работы.
Ведущий телеканала "Россия-24" Дмитрий Щугорев:
Телеведущий Дмитрий Щугорев
— Я пришел на телеканал в 2007 году, и за это время он изменился очень сильно. С развитием информационных технологий часто звучит вопрос: "Когда соцсети убьют телевизор?" Но выяснилось, что социальные сети не только не собирались убивать информационное ТВ, но мы нашли очень уютный и качественный симбиоз. Мы адаптировались и стали еще более оперативными.
Начинали по общим ТВ-лекалам: правила поведения, то, как подавать информацию, были едины для всех. Но с созданием информационного канала поняли, что эти правила для нас бесполезны — у нас все "с колес", мы под это больше других заточены.
Курьезы происходят каждый день. Например, гости могут забыть, что находятся в прямом эфире, а надо держать в голове, что камера выключается не всегда.
Ведущая телеканала "Россия-24" Наталья Литовко:
— Я всю жизнь работаю в ВГТРК, начинала в Краснодаре, а пришла на "Россию-24" через несколько месяцев после открытия. Когда узнала, что Олег Борисович Добродеев принял экспериментальное решение создать круглосуточный информационный телеканал.
© Фото из личного архива Натальи ЛитовкоТелеведущая Наталья Литовко
© Фото из личного архива Натальи Литовко
Телеведущая Наталья Литовко
Я буквально "пришла с улицы", прошла путь от репортера до ведущей вечернего обзора новостей "Факты", которые идут в прайм-тайм.
Начинали с одного ньюсрума, когда все редакторы, репортеры продюсеры, ведущие сидели в одной комнате, но это была невероятная школа.
В прямом эфире, конечно, всякое случается. Бывает, зарабатываешься и забываешь имя спикера. У меня было так, когда поехала на какой-то пожар, со мной стоял представитель МЧС. В голове было много информации, и я забыла его имя.
Было неловко, но удалось выкрутиться — все приходит с опытом.
Однажды я прямилась с Красной площади в Новый год, было очень холодно. Я небольшого роста, и чтобы было видно и меня, и куранты, меня поставили на огромный чемодан. Я пыталась не упасть и параллельно что-то рассказывать. Зато мои родители видели меня по ТВ в полночь, было ощущение, что я с ними за столом.
А сколько уникальных объектов я посетила во время работы здесь! Была на нефтеплатформе Приразломной за полярным кругом, летала на вертолетах, это интереснейший опыт.
© Фото из личного архива Натальи ЛитовкоТелеведущая Наталья Литовко
© Фото из личного архива Натальи Литовко
Телеведущая Наталья Литовко
Репортер и ведущий телеканала "Россия-24" Станислав Натанзон:
— Таких каналов, как "Россия-24", больше нет в стране. Его смотрят всегда. И особенно, когда что-то происходит — и плохое, и хорошее. Наша сетка меняется моментально.
Помню, как почти 18 часов был в прямом эфире в 2015 году, когда шли переговоры Минской группы. И у нас был совершенно бесконечный эфир без перерывов и понятной верстки, все постоянно менялось.
© Фото : из личного архива Станислава НатанзонаЖурналист ВГТРК Станислав Натанзон
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
Журналист ВГТРК Станислав Натанзон
Бывает так, что иногда едешь с "паркетных" съемок на теракт. Например, в 2015 году были переговоры в Вене по Сирии, куда мы полетели в костюмах, пиджаках и галстуках. А когда возвращались в аэропорт Вены, пришла новость о том, что пропал наш самолет в небе над Синаем. И меня отправили в Каир в костюме и туфлях — там я пересел на самолет и полетел на место катастрофы.
Освещал и теракт в Волгограде, который произошел за несколько дней до новогодних праздников. В аэропорту Чкаловский до глубокой ночи встречали самолеты с пострадавшими, ехали с ними по больницам. Я тогда пришел домой в 23:55 31 декабря — буквально каждые полчаса звонил жене, говорил: "Задержусь, буду чуть позже". Встретили Новый год — и сразу лег спать, потому что утром поехал на прямые включения.
Позитивных моментов тоже было много. Например, чемпионат мира по футболу. Я не большой фанат этой игры, но меня захлестнула эйфория, которая была тогда. Удалось побывать на матчах, в фан-зонах. Это незабываемые впечатления невероятного мирового единства, по которым мы тогда, в 2018 году, очень соскучились.
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
Журналист ВГТРК Станислав Натанзон во время чемпионата мира по футболу
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Журналист ВГТРК Станислав Натанзон во время чемпионата мира по футболу
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
© Фото : из личного архива Станислава НатанзонаЖурналист ВГТРК Станислав Натанзон
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Журналист ВГТРК Станислав Натанзон
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
1 из 2
Журналист ВГТРК Станислав Натанзон во время чемпионата мира по футболу
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
2 из 2
Журналист ВГТРК Станислав Натанзон
© Фото : из личного архива Станислава Натанзона
Но вообще круглосуточное вещание — информационный наркотик. Люди, которые работают у нас, зависимы от новостей. Когда ты не читаешь новости 15 минут, у тебя как будто чувство голода.
Это особый склад ума, характера — такой образ жизни. Когда, просыпаясь утром, первое, что делаешь — открываешь новостную ленту РИА Новости, чтобы посмотреть, что произошло.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев:
— "Россия-24" — лучший информационный телевизионный канал в мире. Там работают красивые и профессиональные, энергичные люди. Их стандарт очень высокий и понятный. Зрители, смотрящие "Россию-24" и узнающие новости из этого источника, могут быть уверены в их надежности, точности, актуальности, полноте.
Поздравляю коллег! Медиагруппа "Россия сегодня" всегда с вами!
3 октября 2017, 17:26Совпадение? Не думаю. Россияне выбрали лучшие итоговые ТВ-передачи