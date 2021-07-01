https://ria.ru/20210701/razgovor-1739365636.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.07.2021
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор перед началом запланированного на четверг пленарного заседания... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:04
2021-07-01T11:04
2021-07-01T11:17
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор перед началом запланированного на четверг пленарного заседания Форума регионов двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении. Подробностей там не приводится.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты в четверг по видеосвязи примут участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии. Тема пленарного заседания – "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации". Среди участников мероприятия – руководство Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, правительств двух стран, Постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Белоруссии.Заседание с участием Путина и Лукашенко откроют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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наталья кочанова, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
11:04 01.07.2021 (обновлено: 11:17 01.07.2021)
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор перед Форумом регионов двух стран