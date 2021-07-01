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Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов
Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов - РИА Новости, 01.07.2021
Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение сроков доведения до местных бюджетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:34
2021-07-01T11:34
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение сроков доведения до местных бюджетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных бюджетов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и конкретизирует перечень таких трансфертов. При этом исключается повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в объеме неиспользованных ранее остатков.Закон также допускает утверждение субъектом РФ не распределенного между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5% от общего объема соответствующего трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10% от общего его объема, утвержденного на второй год планового периода. Это изменение вносится в целях повышения предсказуемости формирования собственных доходов местных бюджетов.В настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями в отношении трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, источником которых выступают иные межбюджетные трансферты, прозрачности и качества планирования местных бюджетов, а также ускорения доведения этих средств до муниципальных образований необходима формализация особенностей распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, считает правительство РФ.
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россия, владимир путин, экономика
Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов
11:34 01.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин подписал закон о сокращении сроков доведения трансфертов до местных бюджетов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение сроков доведения до местных бюджетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных бюджетов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и конкретизирует перечень таких трансфертов. При этом исключается повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в объеме неиспользованных ранее остатков.
Закон также допускает утверждение субъектом РФ не распределенного между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5% от общего объема соответствующего трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10% от общего его объема, утвержденного на второй год планового периода. Это изменение вносится в целях повышения предсказуемости формирования собственных доходов местных бюджетов.
В настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями в отношении трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, источником которых выступают иные межбюджетные трансферты, прозрачности и качества планирования местных бюджетов, а также ускорения доведения этих средств до муниципальных образований необходима формализация особенностей распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, считает правительство РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
11:33
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