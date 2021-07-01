https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html

"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию

"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию - РИА Новости, 01.07.2021

"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию

Читатели британской газеты The Times оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:12

2021-07-01T09:12

2021-07-01T16:24

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

черное море

владимир путин

великобритания

москва

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738288046_423:427:3026:1891_1920x0_80_0_0_3a7b0b76809ab5d10041bb998c189f33.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое"."В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel."Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами."Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed."Ну и какой план? Напасть на Москву или, может, устроить ограниченное вторжение в Крым? Напомню, последний раз дело кончилось атакой легкой кавалерии (эпизод Крымской войны, когда британская кавалерия крайне неудачно атаковала позиции русской армии, понеся огромные потери. — Прим. ред.)", — выразил мнение Harper."Как же мы любим лезть в бутылку! Мы по-прежнему самая агрессивная нация на свете и, кажется, этого даже не осознаем", — подытожили читатели.Минобороны 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль и самолет Су-24М открыли предупредительный огонь, хотя Лондон утверждает, что обстрела не было.В среду Путин во время прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html

https://ria.ru/20210701/esminets-1739335906.html

https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html

россия

черное море

великобритания

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, владимир путин, великобритания, москва, украина, в мире