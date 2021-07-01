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"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию
"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию - РИА Новости, 01.07.2021
"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию
Читатели британской газеты The Times оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:12
2021-07-01T16:24
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
владимир путин
великобритания
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое"."В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel."Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами."Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed."Ну и какой план? Напасть на Москву или, может, устроить ограниченное вторжение в Крым? Напомню, последний раз дело кончилось атакой легкой кавалерии (эпизод Крымской войны, когда британская кавалерия крайне неудачно атаковала позиции русской армии, понеся огромные потери. — Прим. ред.)", — выразил мнение Harper."Как же мы любим лезть в бутылку! Мы по-прежнему самая агрессивная нация на свете и, кажется, этого даже не осознаем", — подытожили читатели.Минобороны 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль и самолет Су-24М открыли предупредительный огонь, хотя Лондон утверждает, что обстрела не было.В среду Путин во время прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, владимир путин, великобритания, москва, украина, в мире
"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию
09:12 01.07.2021 (обновлено: 16:24 01.07.2021)
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

Британцы прокомментировали заявление Путина о провокации со стороны эсминца Defender

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое".
"В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel.
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"Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами.
"Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed.
"Ну и какой план? Напасть на Москву или, может, устроить ограниченное вторжение в Крым? Напомню, последний раз дело кончилось атакой легкой кавалерии (эпизод Крымской войны, когда британская кавалерия крайне неудачно атаковала позиции русской армии, понеся огромные потери. — Прим. ред.)", — выразил мнение Harper.
"Как же мы любим лезть в бутылку! Мы по-прежнему самая агрессивная нация на свете и, кажется, этого даже не осознаем", — подытожили читатели.
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В среду Путин во время прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореВладимир ПутинВеликобританияМоскваУкраинаВ мире
 
 
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