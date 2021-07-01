Главред "России 24" рассказал о взаимодействии со странами Прибалтики
© Фото : прес-служба телеканала "Россия-24"Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов
© Фото : прес-служба телеканала "Россия-24"
Главред "России 24" рассказал о взаимодействии со странами Прибалтики
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Информационное взаимодействие "России 24" со странами Прибалтики ведется, вещатель приглашает русскоязычных спикеров и экспертов и рассказывает "позитивные истории", об этом в интервью РИА Новости рассказал главный редактор телеканала Евгений Бекасов.
"Русскоязычные спикеры, русскоязычные эксперты и русскоязычные темы Литвы, Латвии и Эстонии неизменно присутствуют на "России 24". Причем это связано не только с расцветом неофашистской идеологии. Конечно, там есть и позитивные истории, такие, как Раймонд Паулс (латвийский композитор – ред.), Донатас Банионис (литовский актер – ред.), в Эстонии мы можем снять репортаж о маяке на окраине острова Хийумаа (старейший маяк Прибалтики – ред.). Соответственно, все это подтверждает, что какое-то взаимодействие, какое-то информационное проникновение ведется", - рассказал Бекасов.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.