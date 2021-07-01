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Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета расширили
Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета расширили - РИА Новости, 01.07.2021
Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета расширили
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по перераспределению бюджетных средств без внесения поправок в закон о... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:33
2021-07-01T11:33
россия
алексей лавров
госдума рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по перераспределению бюджетных средств без внесения поправок в закон о бюджете на текущий год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ наделяет правительство правом принимать в 2021 году дополнительные меры для поддержки рынка труда. Источником их финансирования могут служить частично высвобождающиеся субвенции и субсидии регионам на закупку автомобилей скорой помощи и на соцвыплаты безработным.Кабмин также получит возможность изменять расходы на софинансирование пенсий за счет ФНБ в зависимости от конкретных потребностей Пенсионного фонда РФ и уточнять расходы бюджета, которые зависят от так называемых "связанных" доходов. В частности, это расходы на поддержку мероприятий обращения с отходами и возмещение затрат на создание индустриальных парков, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Помимо этого, на 2021 год продлевается действие прошлогодней нормы о зачислении в бюджеты регионов штрафов за нарушение режима повышенной готовности. В прошлом году это было 128 миллионов рублей, в этом году эта норма пока не зафиксирована законодательно, отмечал Лавров. По его мнению, принятие соответствующих изменений повысит гибкость исполнения бюджета в текущем году.Одновременно до 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы о рассмотрении Госдумой закона об исполнении федерального бюджета не позднее 1 октября. Это позволит рассмотреть законопроект об исполнении бюджета за 2020 год в осеннюю сессию текущего года.Кроме того, закон сохраняет на 2022-2024 годы действующий в текущем году механизм распределения акцизов на ГСМ между центром и регионами. В результате не будет происходить увеличения поступлений акцизов на ГСМ в региональные бюджеты, дополнительные средства от них поступят в федеральный бюджет и будут полностью переданы в бюджеты субъектов РФ для ремонта мостов и путепроводов, пояснял ранее Лавров.
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россия, алексей лавров, госдума рф, владимир путин, экономика
Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета расширили
11:33 01.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета в 2021 году расширили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по перераспределению бюджетных средств без внесения поправок в закон о бюджете на текущий год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ наделяет правительство правом принимать в 2021 году дополнительные меры для поддержки рынка труда. Источником их финансирования могут служить частично высвобождающиеся субвенции и субсидии регионам на закупку автомобилей скорой помощи и на соцвыплаты безработным.
Кабмин также получит возможность изменять расходы на софинансирование пенсий за счет ФНБ в зависимости от конкретных потребностей Пенсионного фонда РФ и уточнять расходы бюджета, которые зависят от так называемых "связанных" доходов. В частности, это расходы на поддержку мероприятий обращения с отходами и возмещение затрат на создание индустриальных парков, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
Помимо этого, на 2021 год продлевается действие прошлогодней нормы о зачислении в бюджеты регионов штрафов за нарушение режима повышенной готовности. В прошлом году это было 128 миллионов рублей, в этом году эта норма пока не зафиксирована законодательно, отмечал Лавров. По его мнению, принятие соответствующих изменений повысит гибкость исполнения бюджета в текущем году.
Одновременно до 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы о рассмотрении Госдумой закона об исполнении федерального бюджета не позднее 1 октября. Это позволит рассмотреть законопроект об исполнении бюджета за 2020 год в осеннюю сессию текущего года.
Кроме того, закон сохраняет на 2022-2024 годы действующий в текущем году механизм распределения акцизов на ГСМ между центром и регионами. В результате не будет происходить увеличения поступлений акцизов на ГСМ в региональные бюджеты, дополнительные средства от них поступят в федеральный бюджет и будут полностью переданы в бюджеты субъектов РФ для ремонта мостов и путепроводов, пояснял ранее Лавров.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:45
Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год
 
РоссияАлексей ЛавровГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
 
 
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