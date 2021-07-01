https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408521.html

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре - РИА Новости, 01.07.2021

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре

В четверг в Москве ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:11

2021-07-01T14:11

2021-07-01T14:11

россия

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В четверг в Москве ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 1 июля на территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.МЧС рекомендует при управлении автомобилем увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений и не парковать автомобиль под деревьями. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество