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Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре - РИА Новости, 01.07.2021
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
В четверг в Москве ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:11
2021-07-01T14:11
2021-07-01T14:11
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В четверг в Москве ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 1 июля на территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.МЧС рекомендует при управлении автомобилем увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений и не парковать автомобиль под деревьями. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.
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россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в четверг