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Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве - РИА Новости, 01.07.2021
Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
Среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:29
2021-07-01T08:29
2021-07-01T08:29
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувший июнь в Центральной России оказался довольно теплым, например, в Москве среднемесячная температура воздуха оказалась на 3,2 градуса выше нормы", - сообщил Тишковец.Он отметил, что было зарегистрировано пять температурных рекордов: 22 июня - плюс 33,7; 23 июня - плюс 34,8; 24 июня - плюс 34,5 и 27 июня - плюс 33,6, а также установлен новый рекорд всего июня, державшийся с 1901 года, – 23 июня столбики термометров поднялись до плюс 34,8.
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евгений тишковец, москва, общество
Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
Синоптик заявил, что среднемесячная температура в июне в Москве была на 3,2 градуса выше нормы