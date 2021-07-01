https://ria.ru/20210701/pogoda-1739345218.html

Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве

Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве - РИА Новости, 01.07.2021

Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве

Среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:29

2021-07-01T08:29

2021-07-01T08:29

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувший июнь в Центральной России оказался довольно теплым, например, в Москве среднемесячная температура воздуха оказалась на 3,2 градуса выше нормы", - сообщил Тишковец.Он отметил, что было зарегистрировано пять температурных рекордов: 22 июня - плюс 33,7; 23 июня - плюс 34,8; 24 июня - плюс 34,5 и 27 июня - плюс 33,6, а также установлен новый рекорд всего июня, державшийся с 1901 года, – 23 июня столбики термометров поднялись до плюс 34,8.

https://ria.ru/20210701/zasukha-1739344732.html

москва

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2021

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евгений тишковец, москва, общество