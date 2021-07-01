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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210701/piano-1739369514.html
ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?
ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано? - РИА Новости, 01.07.2021
ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?
Почему клавишные называют "королями инструментов"? Что пианисты называют "электричкой"? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль "чувствует" себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано?
2021-07-01T12:00
2021-07-01T12:00
яснопонятно
подкаст
музеи
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ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?
Почему клавишные называют «королями инструментов»? Что пианисты называют «электричкой»? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль «чувствует» себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?
Почему клавишные называют «королями инструментов»? Что пианисты называют «электричкой»? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль «чувствует» себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано?
audio/mpeg
Создатель первого музея фортепиано в России, реставратор и настройщик клавишных инструментов Алексей Ставицкий — о своей профессии, современных пианино и коллекционировании фортепиано.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, музеи

ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?

12:00 01.07.2021
 
ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?
12:00
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Почему клавишные называют "королями инструментов"? Что пианисты называют "электричкой"? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль "чувствует" себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано?
Создатель первого музея фортепиано в России, реставратор и настройщик клавишных инструментов Алексей Ставицкий — о своей профессии, современных пианино и коллекционировании фортепиано.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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