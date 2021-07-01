https://ria.ru/20210701/piano-1739369514.html

ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?

ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано? - РИА Новости, 01.07.2021

ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано?

Почему клавишные называют "королями инструментов"? Что пианисты называют "электричкой"? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль "чувствует" себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано?

2021-07-01T12:00

2021-07-01T12:00

2021-07-01T12:00

яснопонятно

подкаст

музеи

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ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано? Почему клавишные называют «королями инструментов»? Что пианисты называют «электричкой»? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль «чувствует» себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как работает настройщик и реставратор фортепиано? Почему клавишные называют «королями инструментов»? Что пианисты называют «электричкой»? Как происходит реставрация пианино и зачем внутрь инструмента ставят банку с водой? Почему в южных регионах рояль «чувствует» себя лучше, чем в средней полосе России? И может ли синтезатор заменить классический фортепиано? audio/mpeg

Создатель первого музея фортепиано в России, реставратор и настройщик клавишных инструментов Алексей Ставицкий — о своей профессии, современных пианино и коллекционировании фортепиано.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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