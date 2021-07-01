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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210701/pavodki-1739380684.html
Глава Приамурья оценил подготовку юга региона к паводку
Глава Приамурья оценил подготовку юга региона к паводку - РИА Новости, 01.07.2021
Глава Приамурья оценил подготовку юга региона к паводку
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как развивается ситуация с паводком на юге региона, по его словам, работа по защите от большой воды здесь... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:12
2021-07-01T15:53
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
юрий трутнев
архаринский район
михайловский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как развивается ситуация с паводком на юге региона, по его словам, работа по защите от большой воды здесь организована хорошо.Гребень паводка сейчас спускается к южным районам Приамурья. Орлов оценил, как здесь проводятся превентивные мероприятия."Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадания воды в населенные пункты", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Жители села Новопетровка Константиновского района несколько дней вместе со спасателями из Сибири возводили сотни метров дамбы, к работе здесь подключились и предприятия, три предоставили транспорт и помогли с доставкой песка. Камчатские спасатели и волонтеры провели отсыпку дамбы в селе Калинино Михайловского района, благодаря этому в населенном пункте нет подтопленных домов.Орлов рекомендовал аграриям, у которых пострадали сельхозугодия, обратиться в минсельхоз Приамурья."Делаем как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте", - сказал Орлов.Со ссылкой на начальника ГУМЧС России по Амурской области Игоря Смирнова уточняется, что от областного центра Благовещенска и до села Константиновка наблюдается устойчивый спад воды. "Гребень прошёл Амурскую область, незначительное превышение ещё на Иннокентьевке Архаринского района. Дальше гребень уходит в Еврейскую автономную область", - приводятся в сообщении слова Смирнова.Сейчас на защите населенных пунктов задействованы почти 1700 человек, спасатели распределены по всем районам вдоль Амура, которые подвержены подтоплению."Благодаря нашим расчётам, прогнозам и группировке спасателей, которая заблаговременно была распределена в населённые пункты, удалось спасти более 400 домов, которые попадали под подтопление", - сообщил Смирнов.Спасатели после схода воды будут откачивать воду, заниматься просушкой домов, оказывать адресную помощь населению. Вместе с управлением ветеринарии помогут жителям в дезинфекции придомовых территорий.Как ранее сообщило ГУМЧС России по Амурской области, в регионе за сутки от воды освободились 257 жилых домов, остаются подтоплеными паводком 493 дома, 1564 приусадебных участка. Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог. Остаются подтопленными шесть автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения пять населенных пунктов в трёх муниципалитетах.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
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россия, василий орлов (губернатор), юрий трутнев, архаринский район, михайловский район, общество
Глава Приамурья оценил подготовку юга региона к паводку
12:12 01.07.2021 (обновлено: 15:53 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Приамурья оценил на "хорошо" подготовку юга региона к паводку

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как развивается ситуация с паводком на юге региона, по его словам, работа по защите от большой воды здесь организована хорошо.
Гребень паводка сейчас спускается к южным районам Приамурья. Орлов оценил, как здесь проводятся превентивные мероприятия.
"Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадания воды в населенные пункты", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Жители села Новопетровка Константиновского района несколько дней вместе со спасателями из Сибири возводили сотни метров дамбы, к работе здесь подключились и предприятия, три предоставили транспорт и помогли с доставкой песка. Камчатские спасатели и волонтеры провели отсыпку дамбы в селе Калинино Михайловского района, благодаря этому в населенном пункте нет подтопленных домов.
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"Делаем как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте", - сказал Орлов.
Со ссылкой на начальника ГУМЧС России по Амурской области Игоря Смирнова уточняется, что от областного центра Благовещенска и до села Константиновка наблюдается устойчивый спад воды. "Гребень прошёл Амурскую область, незначительное превышение ещё на Иннокентьевке Архаринского района. Дальше гребень уходит в Еврейскую автономную область", - приводятся в сообщении слова Смирнова.
Сейчас на защите населенных пунктов задействованы почти 1700 человек, спасатели распределены по всем районам вдоль Амура, которые подвержены подтоплению.
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"Благодаря нашим расчётам, прогнозам и группировке спасателей, которая заблаговременно была распределена в населённые пункты, удалось спасти более 400 домов, которые попадали под подтопление", - сообщил Смирнов.
Спасатели после схода воды будут откачивать воду, заниматься просушкой домов, оказывать адресную помощь населению. Вместе с управлением ветеринарии помогут жителям в дезинфекции придомовых территорий.
Как ранее сообщило ГУМЧС России по Амурской области, в регионе за сутки от воды освободились 257 жилых домов, остаются подтоплеными паводком 493 дома, 1564 приусадебных участка. Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог. Остаются подтопленными шесть автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения пять населенных пунктов в трёх муниципалитетах.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Юрий ТрутневАрхаринский районМихайловский районОбщество
 
 
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