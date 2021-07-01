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Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза
Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза - РИА Новости, 01.07.2021
Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза
По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска, находящегося под управлением АФК "Система", увеличился на 280% по сравнению с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:09
2021-07-01T20:09
афк "система"
республика алтай
горно-алтайск
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска, находящегося под управлением АФК "Система", увеличился на 280% по сравнению с первым полугодием 2019 года и на 304% – по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сообщает пресс-служба корпорации. По словам управляющего партнера АФК "Система" Али Узденов, председателя Совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск", за последние два года на фоне роста популярности внутреннего туризма Республика Алтай, где корпорация развивает гостиничную и аэропортовую инфраструктуру, превратилась в одно из самых востребованных направлений в России, что привело к стремительному увеличению объёма авиаперевозок. Он отметил, что по результатам этого года, ожидается. что общий пассажиропоток превысит 230 тысяч, и с учетом высокой динамики этого показателя разработана масштабная программа расширения возможностей аэропорта по приему растущего потока пассажиров.Пресс-служба отмечает, что в ближайшем будущем планируется строительство нового терминала внутренних авиалиний, рассчитанного на пиковую нагрузку около 550 пассажиров в час, или 700-800 тысяч пассажиров в год, а в дальнейшем – и международного терминала Аэропорта Горно-Алтайска. Строительство внутреннего терминала начнется в 2022 году, запуск в эксплуатацию намечен на 2024 год. Получение статуса международного аэропорта планируется после окончания работ по внутренним линиям.Терминал внутренних авиалиний будет отвечать всем современным требованиям, обеспечит туристов и местных жителей комфортными зонами прилета и вылета, а также улучшит визуальный облик Аэропорта Горно-Алтайска. Проектирование осуществляется с таким расчетом, чтобы дальнейшее увеличение пропускной способности аэропорта возможно было проводить без прекращения работы действующего терминала и в кратчайшие сроки.Узденов сообщил, что в летний сезон аэропорт Горно-Алтайска еженедельно обслуживает около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет; в некоторые дни с учетом местных воздушных линий аэропорт обслуживает более 20 оборотных рейсов в сутки, что значительно превышает технические возможности аэродрома.
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афк "система", республика алтай, горно-алтайск, новости компаний - экономика

Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза

20:09 01.07.2021
 
© Фото : Аэропорт Горно-АлтайскаАэропорт Горно-Алтайска
Аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Аэропорт Горно-Алтайска
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска, находящегося под управлением АФК "Система", увеличился на 280% по сравнению с первым полугодием 2019 года и на 304% – по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сообщает пресс-служба корпорации.
"Аэропорт только за первое полугодие обслужил на 18% больше пассажиров, чем за весь 2019 год, и свыше 80% от общего количества пассажиров по итогам 2020 года", - говорится в пресс-релизе.
По словам управляющего партнера АФК "Система" Али Узденов, председателя Совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск", за последние два года на фоне роста популярности внутреннего туризма Республика Алтай, где корпорация развивает гостиничную и аэропортовую инфраструктуру, превратилась в одно из самых востребованных направлений в России, что привело к стремительному увеличению объёма авиаперевозок.
"Пассажиропоток демонстрирует в этом году четырехкратный рост (полугодие к полугодию), а также высокие годовые темпы роста, уже несколько лет подряд на порядок превышающие среднеотраслевые показатели. Так, если за 2019 год через аэропорт Горно-Алтайска прошло чуть более 100 тысяч пассажиров, то в прошлом году – уже почти 150 тысяч. За первые шесть месяцев текущего года единственная воздушная гавань в регионе обслужила более 120 тысяч пассажиров против примерно тридцати тысяч человек за сопоставимые периоды 2019-2020 годов", - сказал Узденов.
Он отметил, что по результатам этого года, ожидается. что общий пассажиропоток превысит 230 тысяч, и с учетом высокой динамики этого показателя разработана масштабная программа расширения возможностей аэропорта по приему растущего потока пассажиров.
Пресс-служба отмечает, что в ближайшем будущем планируется строительство нового терминала внутренних авиалиний, рассчитанного на пиковую нагрузку около 550 пассажиров в час, или 700-800 тысяч пассажиров в год, а в дальнейшем – и международного терминала Аэропорта Горно-Алтайска. Строительство внутреннего терминала начнется в 2022 году, запуск в эксплуатацию намечен на 2024 год. Получение статуса международного аэропорта планируется после окончания работ по внутренним линиям.
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Терминал внутренних авиалиний будет отвечать всем современным требованиям, обеспечит туристов и местных жителей комфортными зонами прилета и вылета, а также улучшит визуальный облик Аэропорта Горно-Алтайска. Проектирование осуществляется с таким расчетом, чтобы дальнейшее увеличение пропускной способности аэропорта возможно было проводить без прекращения работы действующего терминала и в кратчайшие сроки.
Узденов сообщил, что в летний сезон аэропорт Горно-Алтайска еженедельно обслуживает около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет; в некоторые дни с учетом местных воздушных линий аэропорт обслуживает более 20 оборотных рейсов в сутки, что значительно превышает технические возможности аэродрома.
"Для нас очевидна необходимость развития не только терминальной, но и принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры, которая сейчас загружена максимально. Для увеличения пропускной способности аэропорта и возможности приема дополнительных бортов требуется расширение перрона и увеличение количества стояночных мест для воздушных судов, также необходима еще одна рулежная дорожка. Поэтому мы активно работаем с Минтрансом России, региональными властями и всеми заинтересованными ведомствами над включением аэропорта Горно-Алтайска в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - сказал Узденов.
 
АФК "Система"Республика АлтайГорно-АлтайскНовости компаний - Экономика
 
 
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