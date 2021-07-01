https://ria.ru/20210701/passazhiropotok-1739486071.html

Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза

Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза - РИА Новости, 01.07.2021

Пассажиропоток Аэропорта Горно-Алтайска за полгода возрос в четыре раза

По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска, находящегося под управлением АФК "Система", увеличился на 280% по сравнению с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:09

2021-07-01T20:09

2021-07-01T20:09

афк "система"

республика алтай

горно-алтайск

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска, находящегося под управлением АФК "Система", увеличился на 280% по сравнению с первым полугодием 2019 года и на 304% – по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сообщает пресс-служба корпорации. По словам управляющего партнера АФК "Система" Али Узденов, председателя Совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск", за последние два года на фоне роста популярности внутреннего туризма Республика Алтай, где корпорация развивает гостиничную и аэропортовую инфраструктуру, превратилась в одно из самых востребованных направлений в России, что привело к стремительному увеличению объёма авиаперевозок. Он отметил, что по результатам этого года, ожидается. что общий пассажиропоток превысит 230 тысяч, и с учетом высокой динамики этого показателя разработана масштабная программа расширения возможностей аэропорта по приему растущего потока пассажиров.Пресс-служба отмечает, что в ближайшем будущем планируется строительство нового терминала внутренних авиалиний, рассчитанного на пиковую нагрузку около 550 пассажиров в час, или 700-800 тысяч пассажиров в год, а в дальнейшем – и международного терминала Аэропорта Горно-Алтайска. Строительство внутреннего терминала начнется в 2022 году, запуск в эксплуатацию намечен на 2024 год. Получение статуса международного аэропорта планируется после окончания работ по внутренним линиям.Терминал внутренних авиалиний будет отвечать всем современным требованиям, обеспечит туристов и местных жителей комфортными зонами прилета и вылета, а также улучшит визуальный облик Аэропорта Горно-Алтайска. Проектирование осуществляется с таким расчетом, чтобы дальнейшее увеличение пропускной способности аэропорта возможно было проводить без прекращения работы действующего терминала и в кратчайшие сроки.Узденов сообщил, что в летний сезон аэропорт Горно-Алтайска еженедельно обслуживает около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет; в некоторые дни с учетом местных воздушных линий аэропорт обслуживает более 20 оборотных рейсов в сутки, что значительно превышает технические возможности аэродрома.

https://realty.ria.ru/20210128/gostinitsa-1594901108.html

республика алтай

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афк "система", республика алтай, горно-алтайск, новости компаний - экономика