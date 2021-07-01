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Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода
Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода - РИА Новости, 01.07.2021
Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода
Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками русофобского подхода со стороны "младоевропейцев" и Польши, которые последовательно идут по пути нагнетания... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:39
2021-07-01T15:01
нато
польша
россия
брюссель
евросоюз
дмитрий песков
москва
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками русофобского подхода со стороны "младоевропейцев" и Польши, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию", - сказал он в эфире Первого канала."Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности", - добавил Песков.По его словам, они открывают свои территории для самолетов НАТО, размещают американских военных."И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html
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нато, польша, россия, брюссель, евросоюз, дмитрий песков, москва, в мире
Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода
14:39 01.07.2021 (обновлено: 15:01 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Песков назвал отношения Москвы и Брюсселя заложниками русофобского подхода

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками русофобского подхода со стороны "младоевропейцев" и Польши, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию", - сказал он в эфире Первого канала.
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"Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности", - добавил Песков.
По его словам, они открывают свои территории для самолетов НАТО, размещают американских военных.
"И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
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НАТОПольшаРоссияБрюссельЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
 
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