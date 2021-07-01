https://ria.ru/20210701/otnosheniya-1739415348.html

Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода

Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода - РИА Новости, 01.07.2021

Песков назвал отношения с ЕС заложниками русофобского подхода

Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками русофобского подхода со стороны "младоевропейцев" и Польши, которые последовательно идут по пути нагнетания... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:39

2021-07-01T14:39

2021-07-01T15:01

нато

польша

россия

брюссель

евросоюз

дмитрий песков

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками русофобского подхода со стороны "младоевропейцев" и Польши, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию", - сказал он в эфире Первого канала."Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности", - добавил Песков.По его словам, они открывают свои территории для самолетов НАТО, размещают американских военных."И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/evropa-1738800214.html

польша

россия

брюссель

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, польша, россия, брюссель, евросоюз, дмитрий песков, москва, в мире