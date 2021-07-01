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Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование
Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование - РИА Новости, 01.07.2021
Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование
С первого июля любой пользователь интернет может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021:... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:00
2021-07-01T11:10
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
нью-дели
общество
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МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. С первого июля любой пользователь интернет может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021: онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта конкурса. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией конкурса, - не только своего рода формат народного жюри в оценке работ конкурсантов. Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года. О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210616/konkurs-1737057358.html
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россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, нью-дели, общество

Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование

11:00 01.07.2021 (обновлено: 11:10 01.07.2021)
 
© Фото : Артем Оноприенко, StenincontestРабота фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
Работа фотографа Артема Оноприенко Место силы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. С первого июля любой пользователь интернет может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021: онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта конкурса.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
© Фото : Аггелос Барай, StenincontestАггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
Аггелос Барай Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца
1 из 14
Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
© Фото : Омид Вахабзаде, StenincontestОмид Вахабзаде "Black Lives Matter"
Омид Вахабзаде Black Lives Matter
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Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
© Фото : Элипе Махе, StenincontestРабота фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
Работа фотографа Элипе Махе Мария Элена
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Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
© Фото : Элипе Махе, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой
4 из 14
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой
5 из 14
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestЧандан Ханна "Раскол"
Чандан Ханна Раскол
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Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, StenincontestМухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
Мухаммад Амдад Хоссейн Прекрасные глаза
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Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
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© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestРабота фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
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© Фото : Кристина Бражникова, StenincontestРабота фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
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© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
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Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
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Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
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Работа фотографа Луис Тато Нашествие саранчи на востоке Африки
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Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
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Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
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Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
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Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
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5 из 14
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
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Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
7 из 14
Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
8 из 14
Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
9 из 14
Работа фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
© Фото : Кристина Бражникова, Stenincontest
10 из 14
Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
11 из 14
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
12 из 14
Абдул Момин "Пора купаться"
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
13 из 14
Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
14 из 14
Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией конкурса, - не только своего рода формат народного жюри в оценке работ конкурсантов.

"Те интернет-пользователи, которые принимают участие в голосовании, обладают чутьем настоящих ценителей фото и хотят узнать и понять как можно больше в мире современной фотографии. И мы счастливы, что в этом им как раз и помогают работы тех, кто представляет самое лучшее и яркое в мире молодой международной фотожурналистики, – наших лауреатов", - подчеркнула Олейник.

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 11:00
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Сан-Донато-Миланезе в Италии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:43
В Италии открывается фотовыставка победителей конкурса имени Стенина
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
РоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНью-ДелиОбщество
 
 
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