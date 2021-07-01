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Появилось видео задержания сторонников украинских неонацистов в Белгороде
Появилось видео задержания сторонников украинских неонацистов в Белгороде - РИА Новости, 01.07.2021
Появилось видео задержания сторонников украинских неонацистов в Белгороде
ФСБ опубликовала видео, на котором запечатлено задержание семерых членов ячейки украинской неонацистской организации "М.К.У." в Белгороде. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:35
2021-07-01T12:35
2021-07-01T13:30
белгород
фсб
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео, на котором запечатлено задержание семерых членов ячейки украинской неонацистской организации "М.К.У." в Белгороде.На кадрах видно, как сотрудники спецслужб арестовывают предполагаемых экстремистов. При обыске у них нашли холодное оружие, в том числе с нацистской символикой, военную атрибутику Третьего рейха, экстремистские материалы. В видео фигурирует и подпольная нарколаборатория, в которой выращивали растения, похожие на коноплю.По информации силовиков, задержанные причастны к пропаганде неонацизма и массовых убийств. Уголовные дела против участников группировки завели по нескольким статьям. Среди них — возбуждение ненависти, призывы к терактам и публичное оправдание терроризма.
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Задержание сторонников украинских неонацистов, готовивших теракт. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео задержания сторонников украинских неонацистов, готовивших атаки в Белгороде.
2021-07-01T12:35
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РИА Новости
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белгород, фсб, происшествия
Появилось видео задержания сторонников украинских неонацистов в Белгороде
12:35 01.07.2021 (обновлено: 13:30 01.07.2021)
ФСБ показала видео задержания сторонников украинской неонацистской организации в Белгороде